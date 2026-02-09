Никитюк честно ответила, когда планирует сыграть свадьбу с женихом-военным

Телеведущая также призналась, как ее изменило материнство.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк впервые заговорила о будущей свадьбе с военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

Не секрет, что пара уже год назад обручилась и воспитывает 8-месячного сына Оскара. Однако пока не сыграла свадьбу. По словам Леси, подготовка к этому важному событию "на этапе мечты".

"Мы спланируем, конечно, настолько быстро, насколько Дмитрию позволит его работа. Мы хотим свадьбу. Я никогда не думала о ней... На самом деле мне всегда не хватало фантазии. Вот для других я видела свадебные платья, а себя очень долго не видела в них. А сейчас вот вижу", - подчеркнула Никитюк в проекте "Тур зірками".

Звезда также призналась, как ее изменило материнство. На эту тему она высказалась так:

Единственный минус материнства - меньше спишь. Но тот кайф, который я испытываю сейчас и насколько ребенок открыл мое сердце, пробудил во мне такую любовь. Я думала, что испытываю любовь, но не думала, что такой силы. Это неизвестная галактика для меня. Я благодарна Богу. Девочки, рожайте и не бойтесь, никого не слушайте. Неважно, сколько вам лет, какой у вас статус".

