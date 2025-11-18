Критики и зрители в восторге от этой ленты.

27 ноября 2025 года в украинских кинотеатрах стартует триллер-драма "Сират" (Sirāt) – претендент от Испании на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм" и один из самых громких фестивальных хитов года.

Лента Оливера Лаше уже успела покорить Канны, собрать рекордные отзывы критиков и войти в список самых ожидаемых релизов осени в Украине. А пока фильм готовится к национальному прокату, УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрали самые интересные факты, которые делают "Сират" уникальным событием для киноманов.

Мировая премьера и Приз жюри Канн

Фильм впервые показали на Каннском кинофестивале, где он получил Приз жюри – одну из важнейших наград фестиваля. Кроме того, по результатам опроса 48 кинокритиков IndieWire, "Сират" стал лучшим фильмом фестиваля 2025 года, что подтверждает его особую ценность и для профессионального сообщества, и для зрителей. Также лента представляет Испанию в оскаровской гонке в категории "Лучший международный фильм".

Видео дня

Главная роль – Серхи Лопес

В центре истории – мужчина по имени Луис, который вместе с сыном и верной собакой отправляется в путешествие по марокканской пустыне в поисках пропавшей дочери. Присоединившись к группе рейверов, направляющихся на очередную вечеринку в сердце Сахары, они погружаются в адское путешествие сквозь бесконечные пески.

Главную роль в фильме исполнил Серхи Лопес, выдающийся испанский актер, обладатель Кубка Пазинетти Венецианского международного кинофестиваля, премий Европейской киноакадемии и "Сезар". Лопес известен по фильмам "Лабиринт Фавна", "Грязные прелести" и "Счастливый Лазарь", а его участие в "Сирате" придает картине особый драматический масштаб. Серхи Лопес – единственный профессиональный актер в фильме. Всех остальных персонажей воплотили реальные рейверы.

Продюсерский тандем Альмодоваров

Фильм поддержали легендарные братья Педро и Агустино Альмодовар, которые стояли за созданием оскароносных лент "Поговори с ней" и "Все о моей матери", а также фильмов, номинированных на "Оскар" – "Параллельные матери", "Боль и слава", "Женщины на грани нервного срыва".

Саундтрек от Kangding Ray

Музыку к фильму создал французский композитор Kangding Ray, чей саундтрек получил специальную премию на Каннском кинофестивале. Композитор, музыкальная карьера которого насчитывает более 20 лет, известен своими выступлениями на крупнейших электронных фестивалях мира, в том числе и в Киеве.

Награды четвероногих актеров

Уникальной особенностью "Сирата" стали его четвероногие актеры: собаки Пипа и Люпита получили Гран-при жюри Palm Dog – специальную премию для собак на Каннском фестивале, которая вручается с 2001 года параллельно с основной программой.

Положительные отзывы критиков и зрителей

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 95% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 82% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 84 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Медиа отмечали фильм как чрезвычайно напряженный и захватывающий. The Times назвала картину "оригинальным, взрывным кино, которое достойно оваций", профильное издание Variety написало, что "немногие фильмы смогут так приковать к месту, как этот", а IndieWire отметило, что "это тот тип фильма, ради которого зрители Канн вообще едут на фестиваль".

Вас также могут заинтересовать новости: