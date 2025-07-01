В украинских кинотеатрах ленту с Томом Хиддлстоном в главной роли можно будет посмотреть уже с середины июля этого года.

17 июля 2025 года в украинский прокат выходит гипнотическая научно-фантастическая драма "Жизнь Чака" (The Life of Chuck), снятая по одноименной повести Стивена Кинга – это одна из самых трогательных работ "короля ужасов".

Ленту с Томом Хиддлстоном (Локи в киновселенной Marvel, а также фильмы "Багровый пик", "Конг: Остров Черепа", "Выживут только любовники" и другие) некоторые зрители и критики уже успели назвать лучшей экранизацией произведений культового писателя за многие годы.

УНИАН вместе с кинодистрибьютом Adastra Cinema рассказывают, почему "Жизнь Чака" действительно нельзя пропустить.

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Режиссер – настоящий мастер хоррора

Американец Майк Флэнаган сделал себе имя именно на жанре хоррор. Как режиссер он дебютировал в 2011 году с независимым фильмом ужасов "Отсутствие", который он снял по собственному сценарию и сам же смонтировал. После этого он поставил мистический триллер "Окулус" (2013), собравший в прокате 44 миллиона долларов при бюджете в 5 миллионов. Далее свой мейнстрим успех он закрепил хоррорами "Тишина", "Сомния" и "Виджа: Происхождение зла" – все три вышли в 2016 году.

Интересно, что "Жизнь Чака" – это не первая экранизация Стивена Кинга, за которую взялся Флэнаган. Так, в 2017 году он выпустил камерный хоррор "Игра Джеральда", а в 2019 году – фильм ужасов "Доктор сон", являющийся продолжением романа (и фильма) "Сияние". Более того, сейчас режиссер работает над разработкой сериальной экранизации "Темной башни" Кинга.

Кстати, именно благодаря сериалам Флэнаган получил еще более широкую известность – в течение 2018-2023 годов он снял сразу пять успешных шоу для Netflix: "Призраки дома на холме", "Призраки поместья Блай", "Полуночная месса", "Клуб полуночников" и "Падение дома Ашеров".

Одним словом, и от Флэнагана, и, конечно же, от Кинга зрители автоматически в первую очередь ждут кино в жанре ужасов. И "Жизнь Чака" однозначно станет для них сюрпризом, ведь хотя фильм и содержит в себе фантастические элементы, к ужасам он не имеет никакого отношения.

"Если посмотреть на наследие Стивена Кинга, особенно на такие произведения, как "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля", то мы увидим, что он всегда демонстрировал невероятно гуманистический подход к повествованию и кроме ужасов охватывал еще много жанров, хотя, конечно, именно ужасами он преимущественно известен", – прокомментировал Флэнаган.

О чем фильм

"Жизнь Чака" – это экранизация одноименного рассказа, который вошел в сборник Стивена Кинга "Если кровь течет" (2021). Главный герой, Чак Кранц – обычный человек. Однако однажды его имя внезапно становится известным на весь город из-за поздравления, которое появляется буквально повсюду – на баннерах, в радиоэфире, в интернете, на стенах и окнах домов. Никто не знает, кто такой Чак, но поговаривают: если он умрет – вместе с ним погибнет весь мир...

Три лица Чака

"Чак – бухгалтер. Его стихия – это цифры. Но также он прекрасно танцевал в старшей школе, но вы бы никогда этого не сказали, взглянув на Чака впервые: вы увидели бы серый костюм, оксфорды Samuel Windsor и "броню" бухгалтерии. Глядя на него, вы бы не подумали, что он был отличным танцором, или что он это действительно любил, или что это бабушка научила его танцевать на их кухне. Все эти детали, вся эта глубина и размах – вы бы этого не знали. И так – с каждым из нас. Я верю, что все мы имеем эти внутренние вселенные", – говорит о своем герое Том Хиддлстон, подчеркивая, что внутри каждого человека существует целый мир, его собственный, абсолютно уникальный и неповторимый.

Хиддлстон играет Чака в среднем возрасте. Но кроме него в фильме, который, как и повесть, имеет трехактную структуру, главного героя воплотили еще два актера: Джейкоб Трембле ("Комната", "Доктор Сон") сыграл молодого Чака, а юный Бенджамин Паяк стал на экране Чаком-мальчиком.

Внук Люка Скайуокера

В фильме мы знакомимся с Чаком, когда ему 39 лет, и проходим его жизненный путь в обратном направлении – вплоть до его детства, проведенного с дедушкой и бабушкой в, возможно, доме с привидениями. И дедушку, который очень сильно повлиял на всю дальнейшую жизнь Чака, сыграл никто иной, как легендарный Майк Хэмилл – Люк Скайуокер из "Звездных войн", который, кроме всего прочего, с начала полномасштабной войны неустанно поддерживает Украину в качестве амбассадора UNITED 24.

"Когда я получил предложение присоединиться к этому проекту, то сразу подумал: "О, это основано на новелле Стивена Кинга!". Учитывая репутацию Кинга и репутацию Майка Флэнагана, я ожидал, знаете, эпического сверхъестественного хоррора всех времен, и был не готов к тому, что прочитал в книге, которую сразу же заказал себе на Amazon", – вспоминает Хэмилл, – "И я был просто поражен, насколько эта история оказалась нетипичной и для Стивена Кинга, и для Майка".

Но Хэмилл и Хидлстон– не единственные звезды, снявшиеся в ленте. Также здесь мы увидим лауреата BAFTA Чиветела Эджиофора ("12 лет рабства", "Доктор Стрэндж", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"), Карен Гиллан (франшизы "Мстители", "Стражи Галактики", "Джуманджи"), Мэттью Лилларда (франшизы "Пять ночей у Фредди", "Крик"), Аннализу Бассо ("Виджа: Происхождение зла", сериал "Сквозь снег"), К'орианку Килчер ("Новый мир", сериал "Алиенист"), Кейт Сигел ("Виджа: Происхождение зла", сериалы "Полуночная месса", "Призраки дома на холме") и других.

Идеальное сочетание талантов Майка Флэнагана и Стивена Кинга

Мировая премьера "Жизнь Чака" состоялась на Международном кинофестивале в Торонто осенью 2024 года, где фильм получил приз зрительских симпатий, а украинская премьера прошла 14 июня 2025 года в Черновцах, где фильм открывал фестиваль зрительского кино "Миколайчук Open".

"Жизнь Чака" – идеальное сочетание талантов Майка Флэнагана и Стивена Кинга, но не тем способом, который вы могли бы ожидать", – пишет кинокритик издания Mashable Кристи Пучко.

И режиссер согласен с этим мнением: "На протяжении всей своей карьеры я работал исключительно в жанре ужасов. Но что на самом деле объединяет нас со Стивеном Кингом, так это не ужасы, а глубокая любовь к людям, – говорит Флэнаган. – Что отличает даже самые страшные истории Кинга от других – так это то, что в его книгах не может быть так, чтобы рядом с ужасом не было любви и надежды. Его постоянные читатели знают это. Мы чувствуем красоту даже в самых темных его романах. Кинг всегда вкладывал сердце в свою работу. Однако, я не могу вспомнить ни одной другой его истории, где радость, сердце, искренность и гуманизм были бы так вынесены на передний план повествования, как в "Жизни Чака".

В целом критики и первые зрители уже высоко оценили ленту. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 82% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 88% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 67 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Не всегда и не на все существуют ответы, но это лишь делает фильм Флэнагана еще более сокрушительной конфронтацией с забвением. Мы можем почувствовать, как тяжесть мира обрушивается на нас, но "Жизнь Чака" пронизывает все это красотой бытия", – рефлексирует обозреватель TheWrap Чейз Хатчинсон.

Между тем, журналист Collider Джейсон Горбер вообще считает, что фильм стал лучшей экранизацией Стивена Кинга в современном кино.

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