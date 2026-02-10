Джамала честно ответила, нарушила ли правила Руслана на Нацотборе 'Евровидения-2026'

Певица считает, что каждый член жюри имеет право высказывать свое мнение.

Известная украинская певица Джамала, которая в этом году была музыкальным продюсером Национального отбора на "Евровидение", отреагировала на скандал вокруг слов Русланы.

Напомним, исполнительница легендарных "Диких танців" была в составе жюри конкурса. Но во время финала Руслана призвала отдать свои голоса за артистку LELÉKA, которая в итоге и одержала победу. После этого в сети начали писать возмущение, что артистка нарушила правила, агитируя голосовать за участницу. Однако Джамала заверила, что такие слова не являются запретом во время эфира.

"Может призывать. Так бывало. Дается слово члену жюри и он говорит то, что думает. Потому что иначе не давайте тогда слово. Мне кажется, это справедливо. Каждый говорил о своем, кто-то очень эмоционально, кого-то поразило", - отметила звезда в комментарии для проекта "Тур зірками".

Кстати, в сети начали активно публиковать видео десятилетней давности. Тогда Руслана также была членом жюри и призывала поддержать Джамалу, которая была конкурсанткой Нацотбора, а затем стала победительницей международного песенного конкурса "Евровидение-2016" в Швеции.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк поддержал Руслану на фоне скандала на Нацотборе.

