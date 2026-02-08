9 февраля: церковный праздник сегодня, для чего особенно благоприятен этот день

Православный праздник сегодня в народе прозвали Никифоры-Панкраты.

9 февраля по новому церковному календарю в Украине православные вспоминают мученика Никифора Антиохийского. Рассказываем о сложившихся церковных традициях дня, приметах и запретах, связанных с датой, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому календарю.

Праздник сегодня церковный в Украине по новому стилю

9 февраля в православной церкви Украины чтут память мученика Никифора Антиохийского (по староцерковному календарю его будут почитать 22 февраля).

О ранних годах жизни святого Никифора сведений нет. По преданию, он был близким другом церковного старосты Саприкия, при чем их дружба была настолько крепкой, что окружающие называли их братьями. Однако однажды между ними произошда ссора, причина которой неизвестна. Но после этого друзья перестали общаться и даже избегали встреч. Со временем Никифору пришла мысль, что их размолвка с Саприкием была наущением дьявола - и попытался примириться с другом, однако тот отказался принять извинения.

Когда начались гонений на христиан, Саприкия арестовали и приговорили к казни за веру. Он не мог выдержать испытаний и решил отречься от Христа. И тогда Никифор, чтобы спасти друга от духовного падения, добровольно предложил свою жизнь - и принял мученическую смерть вместо него.

Каких святых еще почитают сегодня по новому стилю: преподобного Панкратия, иеромонаха, затворника Киево-Печерского, обретение мощей святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского, священномученика Маркела, епископа Сикелийского, Филагрия, епископа Кипрского, и Панкратия, епископа Тавроменийского.

Какой православный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день православные вспоминают перенесение мощей Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского и одного из трех Вселенских святителей и учителей Церкви - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

С каким молитвами обращаются в этот день, что нельзя делать сегодня

В православный праздник 9 февраля в молитвах к святому Никифору Антиохийскому и другим святым просят помощи и заступничества перед Господом. Святой Панкратий Киево-Печерский, память которого также совершается сегодня, известен был своим даром исцеления - ему молятся о здоровье и избавлении от болезней. У святого Никифора просят мудрости, мира в душе и примирения с близкими.

В народе день называют Никифоры-Панкраты. Считается, что сегодня особенно благоприятно начинать лечение - по народным поверьям, болезнь, за которую взялись в этот день, быстрее отступает.

Также в этот день можно и нужно работать, заниматься уборкой, стиркой, хозяйственными делами, с 9 февраля начинаются первые весенние хлопоты.

Благоприятным знаком считаются обновки: даже небольшая покупка сулит счастье и достаток.

В церковный праздник 9 февраля, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссоры, ругань, ложь, сплетни, жадность, зависть, месть и отчаяние. Нельзя обижать людей и животных, желать зла или отказывать в помощи.

По народным приметам, этот день считается неудачным для начинаний и дальних планов - задуманное может не сложиться. Также говорят, что любые прогнозы на будущее, сделанные на Никифора, не сбываются.

Особо осуждаются лень и праздность - безделье в этот день может обернуться финансовыми трудностями, до весны остается совсем немного времени, следует успеть подготовиться к новому хозяйственному сезону.

Приметы 9 февраля

Считается, что с этого времени зима начинает сдавать позиции, а погода постепенно поворачивает к весне. Вот что можно узнать по приметам:

теплая погода стоит - холода еще вернутся;

сильный мороз - снега в ближайшее время не будет;

деревья в лесу шумят - жди потепления;

снег налипает на ветках - к оттепели;

красный закат - к снегопаду.

Говорят также, что, если на Никифора ночь темная и без звезд - значит, "убегает зима", и скоро наступит тепло.

