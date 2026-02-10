Секрет настоящего куриного бульона кроется в выборе мяса, времени варки и правильных добавках.

Куриный бульон любят и готовят во многих странах. Он не только основа для супов, но и полезный напиток, особенно во время простуды: он легко усваивается и согревает.

Но для того, чтобы приготовить действительно вкусный и полезный бульон, к выбору продуктов и процессу готовки нужно подходить с умом. Разберемся, как и сколько варить куриный бульон для лучшего результата.

Как приготовить куриный бульон – все, что нужно знать

Для вкусного бульона важно выбрать хорошее мясо. Лучше всего подходят части курицы с костями: спинки, крылья, шейки, бедра. Именно они дают бульону насыщенный мясной вкус. Если есть только грудка, бульон получится легким, но не таким насыщенным.

Видео дня

Для варки курицу кладут сперва в холодную воду и медленно нагревают. Так питательные и вкусовые вещества постепенно переходят из мяса в воду, делая бульон наиболее наваристым.

Время варки зависит от части курицы:

• Грудка – 30–40 минут.

• Бедра и ножки – 40–120 минут.

• Кости и суповая курица – до нескольких часов, чтобы вкус получился насыщеннее.

От выбора также зависит, когда солить куриный бульон: это нужно делать где-то за полчаса до конца варки. Так соль распределится равномерно. Но некоторые повара советуют сначала варить без соли, чтобы не пересолить, особенно если бульон пойдет в суп.

Бульон куриный – рецепт на разные случаи

Для приготовления, положите куски курицы в просторную кастрюлю и залейте холодной водой, чтобы она их покрывала. Доведите до кипения, и не забывайте снимать пену: если этого не делать, у бульона может появиться неприятный запах.

Затем положите овощи, уменьшите огонь и варите на медленном огне 1–2 часа (в зависимости от части курицы). Из овощей обычно кладут лук и морковь, а иногда также сельдерей и корень петрушки.

Перед тем как сварить куриный бульон, за полчаса до готовности посолите его и бросьте специи. Достаточно будет лаврового листа и перца горошком, но при желании можно также положить чеснок, тимьян или немного сушеных трав. Главное – не переборщить, чтобы вкус курицы не потерялся.

Свежую зелень, например петрушку, укроп или тимьян, добавляют в конце варки или уже в тарелку, чтобы она сохранила свежесть и не размягчилась.

Как сварить куриный бульон для больного

Куриный бульон часто дают при простуде и гриппе, потому что он легко усваивается и помогает восстановить силы.

Иными словами, для больного куриный бульон важен исключительно как источник питательных веществ, и должен быть легким для пищеварения. А потому главное – не перегружать желудок жиром.

Особенность в том, как варить куриный бульон при простуде или гриппе, заключается в слитии первой воды. После кипения, проварив курицу около пяти минут, навар нужно слить. С ним уйдет лишний жир и возможные добавки, которые могли быть в мясе, что сделает жидкость максимально полезной.

Если вы использовали кости, и у вас осталось куриное филе, вас может заинтересовать наш материал о том, как вкусно приготовить курицу – с советами кулинарных экспертов.

Вас также могут заинтересовать новости: