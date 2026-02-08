Что подарить мужчине на День влюбленных: подборка идей на любой бюджет

Война дополнила этот список более практичными подарками.

Перед Днем влюбленных мы традиционно ломаем голову над тем, что подарить любимому человеку. Особенно сложно, когда вы уже давно вместе и кажется, что все возможные идеи исчерпаны. Но и в новых отношениях задача не проще, ведь о человеке еще знаешь немного.

День святого Валентина имеет давнюю историю, берущую начало еще в Древнем Риме. По легенде, священник Валентин тайно венчал влюбленных, несмотря на запрет императора, за что был казнен. С годами 14 февраля стало символом любви, заботы и внимания к близкому человеку.

УНИАН собрал для вас подборку идей подарков для мужчины на разный бюджет - от практичных до романтических и эмоциональных, которые наилучшим образом продемонстрируют ваши чувства.

Практичные и актуальные в Украине

В условиях войны и регулярных российских обстрелов, которые приводят к проблемам со светом, водой и теплом, полезные подарки становятся особенно ценными:

павербанк различной емкости;

зарядная станция для дома;

налобный или кемпинговый фонарь;

термос или термочашка;

мобильная солнечная панель;

мультиинструмент;

компактная аптечка для дома или автомобиля.

Для тепла и уюта

Обратите внимание на вещи, которые помогут пережить холодные дни и сделать дом более комфортным:

термобелье;

теплые носки;

флисовый плед или плед с рукавами;

теплая домашняя одежда или халат;

спальник;

электрическая грелка.

Гаджеты и техника

Для мужчин, которые любят полезные технологические вещи, будут актуальны такие подарки:

беспроводная зарядка для смартфона;

портативная колонка;

наушники;

SSD-накопитель или флешка;

гриль;

кофеварка.

Для отдыха и хобби

Если любимый ценит свободное время и новые впечатления:

настольные игры для двоих;

компьютерная игра для одного или двух, например "It Takes Two";

книги любимого жанра;

набор для гриля или пикника;

подарочный сертификат в спортивный магазин;

билеты в кино, на концерт или матч.

Романтические и персональные идеи

Подарки с личным смыслом точно попадут в самое сердце, поэтому подумайте над такими идеями:

фотокнига или фотоальбом с общими воспоминаниями;

пазл с вашим фото;

письмо или открытка, написанные от руки;

парные футболки или худи;

сертификат на романтический ужин или совместную активность.

Сладкие и приятные мелочи

В качестве дополнения или самостоятельного подарка всегда будут уместны:

набор шоколада или конфет;

чайный или кофейный сет;

набор специй;

кружка с забавной или романтической надписью.

Совет: упаковывайте маленькие подарки в несколько коробок разного размера, дополняя каждую подсказкой или мини-заданием, чтобы создать атмосферу игры и приятного ожидания. И не забывайте, что подарок не обязательно должен быть дорогим - главное, чтобы он был от души.

