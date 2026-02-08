Что подарить мужчине на День влюбленных: подборка идей на любой бюджет

Перед Днем влюбленных мы традиционно ломаем голову над тем, что подарить любимому человеку. Особенно сложно, когда вы уже давно вместе и кажется, что все возможные идеи исчерпаны. Но и в новых отношениях задача не проще, ведь о человеке еще знаешь немного.
День святого Валентина имеет давнюю историю, берущую начало еще в Древнем Риме. По легенде, священник Валентин тайно венчал влюбленных, несмотря на запрет императора, за что был казнен. С годами 14 февраля стало символом любви, заботы и внимания к близкому человеку.
УНИАН собрал для вас подборку идей подарков для мужчины на разный бюджет - от практичных до романтических и эмоциональных, которые наилучшим образом продемонстрируют ваши чувства.
Практичные и актуальные в Украине
В условиях войны и регулярных российских обстрелов, которые приводят к проблемам со светом, водой и теплом, полезные подарки становятся особенно ценными:
- павербанк различной емкости;
- зарядная станция для дома;
- налобный или кемпинговый фонарь;
- термос или термочашка;
- мобильная солнечная панель;
- мультиинструмент;
- компактная аптечка для дома или автомобиля.
Для тепла и уюта
Обратите внимание на вещи, которые помогут пережить холодные дни и сделать дом более комфортным:
- термобелье;
- теплые носки;
- флисовый плед или плед с рукавами;
- теплая домашняя одежда или халат;
- спальник;
- электрическая грелка.
Гаджеты и техника
Для мужчин, которые любят полезные технологические вещи, будут актуальны такие подарки:
- беспроводная зарядка для смартфона;
- портативная колонка;
- наушники;
- SSD-накопитель или флешка;
- гриль;
- кофеварка.
Для отдыха и хобби
Если любимый ценит свободное время и новые впечатления:
- настольные игры для двоих;
- компьютерная игра для одного или двух, например "It Takes Two";
- книги любимого жанра;
- набор для гриля или пикника;
- подарочный сертификат в спортивный магазин;
- билеты в кино, на концерт или матч.
Романтические и персональные идеи
Подарки с личным смыслом точно попадут в самое сердце, поэтому подумайте над такими идеями:
- фотокнига или фотоальбом с общими воспоминаниями;
- пазл с вашим фото;
- письмо или открытка, написанные от руки;
- парные футболки или худи;
- сертификат на романтический ужин или совместную активность.
Сладкие и приятные мелочи
В качестве дополнения или самостоятельного подарка всегда будут уместны:
- набор шоколада или конфет;
- чайный или кофейный сет;
- набор специй;
- кружка с забавной или романтической надписью.
Совет: упаковывайте маленькие подарки в несколько коробок разного размера, дополняя каждую подсказкой или мини-заданием, чтобы создать атмосферу игры и приятного ожидания. И не забывайте, что подарок не обязательно должен быть дорогим - главное, чтобы он был от души.
