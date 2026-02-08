Что подарить мужчине на День влюбленных: подборка идей на любой бюджет

Перед Днем влюбленных мы традиционно ломаем голову над тем, что подарить любимому человеку. Особенно сложно, когда вы уже давно вместе и кажется, что все возможные идеи исчерпаны. Но и в новых отношениях задача не проще, ведь о человеке еще знаешь немного.

День святого Валентина имеет давнюю историю, берущую начало еще в Древнем Риме. По легенде, священник Валентин тайно венчал влюбленных, несмотря на запрет императора, за что был казнен. С годами 14 февраля стало символом любви, заботы и внимания к близкому человеку.

УНИАН собрал для вас подборку идей подарков для мужчины на разный бюджет - от практичных до романтических и эмоциональных, которые наилучшим образом продемонстрируют ваши чувства.

Практичные и актуальные в Украине

В условиях войны и регулярных российских обстрелов, которые приводят к проблемам со светом, водой и теплом, полезные подарки становятся особенно ценными:

  • павербанк различной емкости;
  • зарядная станция для дома;
  • налобный или кемпинговый фонарь;
  • термос или термочашка;
  • мобильная солнечная панель;
  • мультиинструмент;
  • компактная аптечка для дома или автомобиля.
Для тепла и уюта

Обратите внимание на вещи, которые помогут пережить холодные дни и сделать дом более комфортным:

  • термобелье;
  • теплые носки;
  • флисовый плед или плед с рукавами;
  • теплая домашняя одежда или халат;
  • спальник;
  • электрическая грелка.

Гаджеты и техника

Для мужчин, которые любят полезные технологические вещи, будут актуальны такие подарки:

  • беспроводная зарядка для смартфона;
  • портативная колонка;
  • наушники;
  • SSD-накопитель или флешка;
  • гриль;
  • кофеварка.
Для отдыха и хобби

Если любимый ценит свободное время и новые впечатления:

  • настольные игры для двоих;
  • компьютерная игра для одного или двух, например "It Takes Two";
  • книги любимого жанра;
  • набор для гриля или пикника;
  • подарочный сертификат в спортивный магазин;
  • билеты в кино, на концерт или матч.

Романтические и персональные идеи

Подарки с личным смыслом точно попадут в самое сердце, поэтому подумайте над такими идеями:

  • фотокнига или фотоальбом с общими воспоминаниями;
  • пазл с вашим фото;
  • письмо или открытка, написанные от руки;
  • парные футболки или худи;
  • сертификат на романтический ужин или совместную активность.
Сладкие и приятные мелочи

В качестве дополнения или самостоятельного подарка всегда будут уместны:

  • набор шоколада или конфет;
  • чайный или кофейный сет;
  • набор специй;
  • кружка с забавной или романтической надписью.

Совет: упаковывайте маленькие подарки в несколько коробок разного размера, дополняя каждую подсказкой или мини-заданием, чтобы создать атмосферу игры и приятного ожидания. И не забывайте, что подарок не обязательно должен быть дорогим - главное, чтобы он был от души.

Напомним, ранее американский психолог Марк Траверс назвал четыре популярных ритуала, которые только разрушают романтическую атмосферу в День святого Валентина.

