Православный праздник сегодня в народе день прозвали Прохор Весновей.

10 февраля по новому церковному календарю в Украине вспоминают преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, а также чтят чудотворную икону Божией Матери "Огневидная". Эта дата издавна связана с особыми традициями, приметами и запретами - о них, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю, рассказываем ниже.

Праздник сегодня церковный в Украине - новый календарь

10 февраля по новому церковному стилю православные верующие отмечают день памяти преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского (по строцерковному стилю его будут вспоминать 23 февраля).

Святой жил на рубеже XI-XII веков и подвизался в Киево-Печерском монастыре. В народе Прохора прозвали Лебедник - он собирал лебеду, перетирал ее в муку и выпекал из нее хлеб. Кроме этого, Прохор питался просфорами и пил воду. Когда начался голод, люди решили последовать примеру монаха, однако хлеб из лебеды у них получался горьким. Тогда Прохор раздавал им свой хлеб и благословлял нуждающихся - после этого выпечка становился сладкой.

Известен также еще один случай, связанный с именем святого. Когда в Киеве был дефицит соли, то Прохор попросил собрать пепел из монастырских келий и по молитве превратил его в соль. Но на этом чудеса не закончились: чем больше соли раздавали людям, тем больше ее становилось в монастыре. Это вызвало недовольство торговцев, и они пожаловались князю. Тогда Святополка приказал забрать у монастыря мешки с солью. Однако, когда их затем открыли, то внутри оказался пепел. После того как мешки выбросили, они вновь наполнились солью.

Святополк узнал, то чудеса эти связаны с Прохором, и пошел в Киево-Печерский монастырь. Там князь примирился со святым и раскаялся, а с того самого времени стал особенно благочестивым. Когда Прохор умер, Святополк лично перенес его тело в пещеру и предал погребению.

10 февраля согласно новому календарю православной церкви чтят чудотворную икону Божией Матери "Огневидная".

История ее создания доподлинно неизвестна - считается, что образ явился в 598 году, однако, где именно - тоже неизвестно. На иконе Богородица изображена без Младенца Иисуса, в одеждах насыщенного красного цвета, что и дало название образу, а красный цвет символизирует кровь Христа, пролитую за грехи человечества. Сам образ считается чудотворным и способен помочь в делах, которые выходят за пределы человеческих возможностей.

Также по новому стилю сегодня вспоминают:

священномученика Харалампия и с ним еще двух мучеников, Порфирия и Ваптоса, а также трех мучениц;

мучениц дев Енафу, Валентину и Павлу;

благоверную княгиню Анну Новгородскую,

а также праведную Галину.

Какой православный праздник сегодня - старый календарь

По юлианскому календарю в этот день вспоминают преподобного Ефрема Киево-Печерского, епископа Переяславского - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, какие запреты связаны с этой датой.

Что принято и чего нельзя делать сегодня, о чем просят в молитвах этого дня

В православный праздник 10 февраля обращаются с молитвами к чудотворному образу Божией Матери "Огневидная". Считается, что молитвы к Богородице перед иконой помогают исцелиться от тяжелых болезней, защищают от недоброго извне, помогает благополучно родить и дарует здоровье младенцам.

Также у образа молятся о прекращении войны, сохранении жизни воинов и просят помощи в делах, которые выходят за пределы человеческих возможностей.

В народном календаре праздник называют Прохор Весновей, а сам день считается благоприятным для лечения и примирения.

Прохор Весновей символизирует поворот зимы к весне, в народе говорят: "На Прохора февраль хоть злится, но весну чует". В этот день в старину жгли костры - как символ приближающейся весны, катались на санках и пекли круглые пироги с капустой, напоминающие солнце. Выпечкой полагается угостить соседей, родственников и нуждающихся - благодарность за угощение принесет щедрый год. Еще один из обычаев на Прохора: люди в селах собирались сходы и решали, оставлять ли прежнего старосту или выбирать нового.

Сегодня можно заниматься спокойной повседневной работой: уборкой, рукоделием, уходом за растениями и животными, мелким ремонтом или наведением порядка на рабочем месте.

В церковный праздник 10 февраля, как и в любой другой день, церковь осуждает ругань, сквернословие, ложь, жадность, зависть и лень. Запрещается мстить, отказывать в помощи людям или животным и отчаиваться. Отчаяние считается одним из самых больших грехов.

С народными поверьями этого дня также связано немало запретов:

считается, что он не подходит ни для начала новых проектов, ни для завершения уже начатых;

не принято сегодня устраивать шумные гуляния и обильные застолья, свадьба на Прохора - не к добру;

ложь в этот день, даже самая безобидная, может обернуться крупными проблемами;

наши предки строго запрещали на Прохора давать в долг хлеб и соль - якобы это сулит бедность на весь год.

Мужчинам сегодня советуют отказаться от тяжелой работы - считается, что все усилия окажутся напрасными. Также запрещается трясти мелочью, а вот подержать в руках бумажные купюры - это к достатку.

Приметы 10 февраля - что говорит погода

С Прохором в народе связывали первые признаки скорого поворота зимы к весне, день считается переломным по погоде:

на Прохора мороз - март будет теплым;

если мороз держится весь день и всю следующую неделю - к ранней весне;

вороны с утра на верхушках деревьев - пойдет снег;

иней на деревьях - лето будет дождливым и ненастным;

сильный мороз ночью - холода уходят.

В народе говорят, что с Прохорова дня морозы начинают отступать, но весне еще рано доверять - февраль обманчив.

