СМИ раскрыли причину смерти Кэтрин О'Хары

В свидетельстве о смерти указана тромбоэмболия легочной артерии.

Стала известна официальная причина смерти американской актрисы Кэтрин О'Хары, известной по роли мамы Кевина в фильмах "Один дома".

Согласно сообщению Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес, на которое ссылается TMZ, звезда умерла от тромбоэмболии легочной артерии. В свидетельстве о смерти также указано, что основным сопутствующим диагнозом было онкологическое заболевание прямой кишки. Актрису кремировали, а ее прах передали мужу - художнику и режиссеру Роберту "Бо" Велчу.

О смерти О'Хары стало известно в конце января: тогда сообщалось, что ее в тяжелом состоянии доставили в больницу с проблемами с дыханием. Кэтрин была одной из самых известных комедийных актрис своего поколения, а мировую популярность ей принесла роль в серии фильмов "Один дома", где она сыграла маму главного героя. Кроме того, актриса воплотила десятки культовых ролей и получила многочисленные награды, среди которых две премии "Эмми", две награды Гильдии киноактеров Соединенных Штатов Америки и "Золотой глобус".

Видео дня

Напомним, ранее УНИАН публиковал подборку из пяти блестящих фильмов и сериалов, в которых сыграла легендарная Кэтрин О'Хара. Эти проекты помогут понять, за что эту актрису так полюбили во всем мире.

Вас также могут заинтересовать новости: