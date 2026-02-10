10 февраля принято молиться чудотворной иконе и воздерживаться от веселья.

Десятый день февраля интересен древними верованиями, которые дают бытовые советы для украинцев. Несколько необычных мероприятий проводится на международном уровне. А верующие могут провести день за молитвами - для этого стоит ознакомиться с тем, какой сегодня церковный праздник и какую икону чтят христиане.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Для нашей страны 10 февраля будет обычным будним днем. Однако хотя сегодня праздник не отмечается, в связи с сегодняшней датой можно вспомнить о нескольких значимых для украинской истории событиях.

К примеру, в 1810 году открылся Одесский оперный театр, старейший в Украине. В 1919 году ушел в отставку руководитель Директории УНР Владимир Виниченко. А в 1940 году создано Революционное Руководство - специальный орган ОУН, возглавляемый Степаном Бандерой. В 1992 уже независимая Украина установила дипломатические отношения с Южной Кореей.

Какой сегодня праздник церковный

Монаха Прохора Киево-Печерского чествуют православные по новому стилю. Предание гласит, что этот святой умел сотворять соль из пепла и делать сладким хлеб из лебеды. Также верующие чествуют икону Богоматери "Огневидную" - в молитвах у нее просят излечения болезней, избавления от влияния плохой компании, сохранения здоровья и жизни воинам. Также ей молятся о наступлении мира.

По старому стилю праздник 10 февраля посвящен многим персонажам святцев, среди которых епископ Ефрем Переяславский, преподобный Ефрем Сирин и святой Ефрем Угрин.

Какой сегодня праздник в мире

На планете 10 февраля проводится Всемирный день безопасности интернета, посвященный угрозам, которые могут поджидать человека в сети, и способам защиты от них. В честь этого события проводятся тренинги по безопасному использованию интернета.

Остальные международные праздники сегодня - это День зернобобовых культур, День мороженого из йогурта, День аравийских леопардов, День зонта.

Какой сегодня праздник в народе

Вот что о сегодняшней дате предвещают древние погодные приметы:

если дует сильный ветер, то будет мокрое лето;

ветки деревьев облепило снегом - к затяжной зиме;

если начали таять сосульки, то март будет теплым;

мороз 10 февраля неустойчивый и быстро сменится потеплением.

Народный праздник сегодня в Украине известен как День угощения домового. Украинцы обязательно ставили дома у печи миску каши или молока. Верили, что если этого не сделать, то домовой дух оскорбится и начнет пакостить. Также этот день считается удачным для примирения и новых знакомств.

Что нельзя делать сегодня

В целом по древним верованиям праздник сегодня считается скорее несчастливым и имеет немало запретов. К примеру, не рекомендуется шумно веселиться и устраивать застолья, обижать животных, лгать - вранье обязательно раскроется. Не стоит также играть свадьбу, иначе в таком браке не будет счастья.

Вас также могут заинтересовать новости: