Джон Траволта вышел на связь и показал редкое фото с детьми

Американский актер Джон Траволта, известный по ролям в фильмах "Бриолин" и "Криминальное чтиво", поделился редким семейным фото с детьми, тронув сеть.

Актер опубликовал в своем Instagram-блоге фотографию, на которой позирует вместе с сыном и дочерью во время вечерней прогулки по городу. На фото Траволта нежно обнимает детей, а все трое улыбаются в камеру. К снимку он добавил теплую подпись:

"Мои прекрасные дети на моей запоздалой рождественской открытке 2025 года. Надеюсь, у вас все хорошо".

Публикация быстро собрала волну комментариев от поклонников, которые отметили, как повзрослели дети актера, и поблагодарили его за искренний и очень личный момент.

Как известно, Джон Траволта был женат на актрисе Келли Престон с 1991 года до ее смерти в 2020-м. Пара считалась одной из самых крепких в Голливуде и неоднократно появлялась вместе на публичных мероприятиях, хотя личную жизнь предпочитала держать подальше от камер.

У супругов было трое детей. Старший сын Джетт умер в 2009 году в возрасте 16 лет во время семейного отдыха на Багамах - эта трагедия стала одним из самых болезненных моментов в жизни актера. Дочь Элла Блю родилась в 2000 году, а младший сын Бенджамин появился на свет в 2010-м, уже после потери старшего ребенка. После смерти Келли Престон от рака груди в 2020 году Джон Траволта сосредоточился на воспитании детей.

