Эти знаки Зодиака ощутят резкий поворот судьбы в ближайшие дни

Составлен гороскоп на неделю с 9 по 15 февраля 2026 года. После этого периода для трех знаков Зодиака начнется ощутимый сдвиг к лучшему, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Во вторник, 10 февраля, Венера перейдет в знак Рыб, усиливая тягу к романтике, вдохновению и творческому самовыражению. Это период, когда мечты становятся ближе, но важно сохранять ясность мышления и не идеализировать происходящее.

Мечтательное настроение этого транзита может сбивать с толку, поэтому стоит внимательно относиться к сигналам реальности. Игнорирование тревожных знаков способно увести в сторону от верного пути. Осознанность и честность с собой сейчас особенно важны.

В пятницу, 13 февраля, Сатурн войдет в Овен и задержится там до апреля 2028 года. Этот переход запускает долгосрочные перемены и символизирует начало нового жизненного этапа. В ближайшие годы фокус сместится на инициативу, самостоятельность и умение выстраивать четкие границы. Сатурн в огненном знаке учит превращать идеи в результат через дисциплину и последовательные шаги.

К концу недели, в воскресенье, 15 февраля, Солнце образует напряженный аспект с Ураном. Этот аспект может принести резкие повороты, неожиданные события и нестабильность, поэтому осторожность будет не лишней. Атмосфера может стать хаотичной, однако для этих трех знаков именно через турбулентность откроется путь к улучшению жизни.

Водолей

Эта неделя может подтолкнуть вас к поспешным действиям, Водолеи, поэтому важно сохранять хладнокровие. Особенно внимательно стоит отнестись к рабочим и карьерным вопросам. Аспекты Урана несут элемент непредсказуемости, провоцируя задержки, срывы планов и напряженные ситуации с окружающими. Возможна перегруженность и ощущение, что обстоятельства выходят из-под контроля.

По возможности отложите серьезные решения. Если избежать их нельзя, действуйте максимально осознанно и не поддавайтесь импульсам. После недавнего затмения в вашем знаке возможны резкие и энергетически насыщенные ситуации, которые трудно заранее просчитать.

Самоорганизация сейчас дается сложнее обычного, но именно она станет вашей опорой. Расставьте приоритеты, придерживайтесь расписания и не забывайте находить время для восстановления. Забота о собственном состоянии должна стать главной задачей.

Телец

На этой неделе Тельцы могут быть особенно зациклены на материальной стороне жизни. Финансовые вопросы выходят на первый план, вызывая напряжение, переживания или даже конфликты. Вероятно, придется пересмотреть бюджет, сократить траты или принять решение, которое покажется непростым.

Какими бы ни были обстоятельства, не поддавайтесь тревоге. Вы тонко чувствуете сферу денег и ресурсов, а значит, способны найти практичное и надежное решение. Ваша устойчивость – ваше главное преимущество.

Обратите внимание на привычные сценарии поведения, связанные с расходами и покупками. Возможно, настало время что-то изменить или взглянуть на свои финансовые установки иначе. Вход Сатурна в Овен 13 февраля подталкивает к более зрелому и ответственному подходу.

Скорпион

Скорпионам неделя может принести сложности в сфере общения и партнерских отношений. Возможны напряженные моменты в семье, в личной жизни или в рабочих союзах, особенно на фоне приближающегося затмения в Водолее. Источником трений может стать как близкий человек, так и деловой партнер.

В начале недели вы можете ощущать внутреннее недовольство. Если причина вам ясна, лучше разобраться с ней сразу. В противном случае к концу недели, на фоне квадрата Солнца и Урана, ситуация рискует обостриться и выйти из-под контроля. Здесь потребуется спокойный и взвешенный подход.

Старайтесь двигаться в умеренном темпе, не распыляясь на множество дел одновременно. Откажитесь от резких решений, уделите внимание своему состоянию и избегайте общения с теми, кто вызывает напряжение. При таком подходе вы заметите, что жизнь постепенно начинает входить в более гармоничное русло.

