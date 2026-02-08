Умер фронтмен '3 Doors Down' и автор хита 'Here Without You'

Музыкант боролся с онкологией.

Фронтмен и соучредитель американской рок-группы "3 Doors Down" Брэд Арнольд скончался в возрасте 47 лет после борьбы с раком почки.

О смерти музыканта группа сообщила в субботу, 7 февраля, отметив, что Арнольд ушел из жизни во сне, находясь рядом с женой Дженнифер Сандерфорд и семьей. Коллеги подчеркнули его роль как основателя, вокалиста, автора песен и одного из ключевых создателей звучания "3 Doors Down".

Арнольд был не только голосом группы, но и автором их самого большого хита - "Kryptonite", который стал прорывом для коллектива в 2000 году и поднялся на третье место в чарте Billboard Hot 100. Песню он написал в 15 лет во время урока математики в школе.

В мае 2025 года Арнольд публично рассказал о диагнозе - четвертой стадии светлоклеточной почечно-клеточной карциномы с метастазами в легкие. Тогда музыкант заявил, что не боится и благодарен фанатам за поддержку и молитвы.

Брэд Арнольд родился 27 сентября 1978 года в штате Миссисипи. Он основал "3 Doors Down" в 1996 году, и группа быстро стала одним из самых успешных рок-проектов своего поколения. В последующие годы "3 Doors Down" выпустили несколько успешных альбомов, а их песни неоднократно возглавляли рок-чарты и получали музыкальные награды.

В заявлении коллеги отдельно подчеркнули, что прежде всего Арнольд был любящим мужем и человеком, чья доброта, юмор и вера оставили глубокий след в сердцах тех, кто его знал.

