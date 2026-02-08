Иногда "забота" может скрывать тревожные признаки, на которые стоит обращать внимание уже с первых встреч.

В начале знакомства легко влюбиться и не заметить "мелких" тревожных сигналов в поведении мужчины. Ранее у нас был материал о том, как понять, является ли мужчина нарциссом, но это лишь одна из многих возможных "проблем" с мужчинами.

Психотерапевт Юлия Гриценко рассказала в комментарии УНИАН, какие фразы и поступки, даже сказанные ненавязчиво или "шутя", могут указывать на контроль, манипуляции или потенциально "абьюзивную" модель отношений. Другими словами, какие бывают красные флажки у мужчин.

Красные флажки в людях – примеры сигналов, которые нельзя игнорировать

По словам специалиста, существует несколько типичных моделей поведения, которые могут свидетельствовать либо о потенциальной опасности, либо о изначально бесперспективных отношениях.

Первый тревожный сигнал – слишком быстрое сближение, которое подается как сильная страсть.

Как говорит Гриценко, громкие обещания брака, детей и общего будущего на самом старте могут выглядеть романтично, но на самом деле часто являются способом быстро эмоционально привязать партнера.

Второй "флажок" – нарушение личных границ под видом заботы. Постоянные звонки, проверки и вопросы о том, где вы и с кем, подаются как внимание, но фактически могут быть формой контроля.

Третьим сигналом, по мнению эксперта, являются эмоциональные "качели": резкие переходы от активной вовлеченности и внимания к внезапному исчезновению на несколько дней.

Четвертый – обесценивание и унижение, замаскированные под шутки или демонстративную откровенность.

Наконец, пятый признак или сигнал, как распознать плохого мужчину – это привычка обвинять всех вокруг, когда мужчина всегда считает себя правым и не видит собственной ответственности.

Как понять, что мужчина неадекватен – подводные камни в начале отношений

В начале отношений некоторые черты часто подаются как нечто "нормальное", логичное или даже привлекательное. Именно поэтому легко не распознать, какие бывают красные флажки.

Так, например, контроль обычно маскируется под заботу. Гриценко отмечает, что нередко мужчина настаивает знать, где вы, с кем и когда вернетесь домой, объясняя это волнением и желанием уберечь. Формально все звучит как проявление внимания, но со временем такие "проверки" становятся регулярными и обязательными.

Чрезмерная скорость сближения, по словам эксперта, часто подается как сильная влюбленность. Обещания брака и детей создают иллюзию особой близости, хотя на самом деле могут быть инструментом эмоционального увлечения.

Критика может выглядеть как забота и честность. Психотерапевт приводит пример фразы, на которую нужно обратить особое внимание:

"Я хочу тебе лучшего и быть честным с тобой, поэтому и говорю, что это платье тебе не идет, что тебе нужно немного похудеть и подкачаться".

Обесценивание же нередко скрывается за шутками. Оскорбительные комментарии, по словам специалиста, объясняют фразами типа "да это же просто шутка, чего ты так реагируешь", а реакцию партнера выставляют как преувеличенную.

А нарушение личных границ часто оправдывают идеей "полной открытости". Гриценко утверждает, что требования рассказать детали психотерапии, разговоров с подругами или личных переживаний подаются как доказательство близости и доверия, но на самом деле могут указывать на противоположное.

Какие могут быть красные флажки у парней – признаки того, что вами манипулируют

По словам специалиста, чаще всего проблема проявляется не сразу, а в постепенном смещении границ:

"Это медленное смещение нормы. Вы не замечаете момент, когда то, что происходит, уже далеко не норма".

Далее психотерапевт выделяет признаки, свидетельствующие уже не просто о сложном характере, а о риске эмоционального насилия. Другими словами, когда речь заходит о настоящих красных флажках в людях – примеры включают:

• нежелание брать на себя ответственность за причиненную боль;

• "наказание" эмоциональной дистанцией и резким изменением отношения;

• перекладывание вины за собственную агрессию на партнера;

• а также систематическое игнорирование слова "нет".

Такая модель формирует неравные и опасные отношения, в которых один человек постоянно оправдывается, а другой избегает ответственности.

Правда ли, что эмоциональные "качели" формируют психологическую зависимость

Специалист подтверждает, что чередование холодного и теплого отношения влияет на психику на уровне биохимических процессов: "Эмоциональные качели формируют зависимость через механизм дофаминовой петли, где чередование стресса, холода, отстраненности и эйфории, тепла, радости приучает мозг к резким перепадам, вызывая привыкание к партнеру. Когда после сильного внимания наступает холод, вы очень хотите вернуть внимание. Вы начинаете жить надеждой на возвращение тепла".

Фразы, на которые стоит обратить особое внимание

В начале отношений легко поддаться очарованию нового знакомого, но именно на ранних этапах некоторые фразы мужчины, даже сказанные ненавязчиво или "шутя", стоит воспринимать как намеки на манипулятивное или токсичное поведение, отмечает психотерапевт. Среди таких:

• "Все мои бывшие были проблемные".

• "Ты не такая, как другие".

• "Я не люблю, когда мне противоречат".

• "Без меня ты бы не справилась".

• "Ты слишком чувствительная".

В совокупности эти фразы часто указывают на контроль, давление и потенциальные проблемы в отношениях.

