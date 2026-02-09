Известный продюсер раскритиковал организаторов Нацотбора на 'Евровидение-2026'

Михаил подчеркнул, что некоторые вещи нужно было сделать по-другому.

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский эмоционально высказался о нынешнем Национальном отборе на "Евровидение-2026".

Не секрет, что победительница LELÉKA, которая будет представлять Украину на "Евровидении-2026", уже много лет живет в Германии. Поэтому, по словам продюсера, организаторам стоило проявить больше профессионализма и предотвратить критику, которую сейчас получает певица.

"Предвидеть хейт по поводу места проживания за границей того или иного участника было возможно - это очевидные вещи. Это нужно было предотвратить. Организовать коммуникационную кампанию и подготовить общественное мнение по этому поводу. Как на этот раз, так и в будущем. Этого сделано не было... "И так сойдьот!" Невероятная основа певицы и всех других участников. Теперь у кого-то есть еще вопросы к профессионализму работы организаторов Нацотбора?" - написал Михаил в своем Facebook.

Ясинский также добавил, что желает исполнительнице успехов на конкурсе и не поддерживает идею проведения отбора на "Евровидение" в масштабном виде.

"Мне нравится песня победительницы и я желаю ей всего наилучшего. Представляю, какая нагрузка и какая ответственность сейчас на ней из-за непрофессиональных действий любителей дорогих шоу за счет налогоплательщиков и европейских партнеров. Мое мнение известно хорошо - отбор неуместен. Достаточно выбрать путем работы широкого круга специалистов без безумных затрат", - подчеркнул продюсер.

К слову, певица LELÉKA одержала победу в национальном отборе. Артистка покорила жюри и зрителей своей композицией под названием "Ridnym".

