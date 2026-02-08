Организаторы Нацотбора отреагировали на скандал вокруг Русланы

Общественное не увидело нарушений в ее призыве голосовать за одну из участниц.

Общественное вещание отреагировало на скандал вокруг призыва Русланы Лыжичко, которая была членом жюри Нацотбора на "Евровидение", голосовать за участницу Викторию Лелеку.

В официальном заявлении отмечается, что слова певицы не нарушили правил Национального отбора, поскольку она высказала собственное мнение. Организаторы добавили, что благодарны каждому члену жюри за оценку участников, привлечение к конкурсному отбору и экспертные комментарии:

"Во время финала Нацотбора члены жюри делятся впечатлениями от выступлений артистов, дают как негативные, так и положительные комментарии. Среди других Руслана положительно отозвалась о выступлении LELÉKA и призвала выбрать именно ее. Такой комментарий не нарушает правил Национального отбора и является личной позицией Русланы".

Напомним, некоторые зрители финала Национального отбора на "Евровидение-2026" призвали провести новое голосование, ведь их возмутил призыв Русланы голосовать за одну из участниц. Также в сети вспоминают, как в прошлом году из жюри "убрали" Екатерину Павленко только за репост статьи, в которой иностранцы хорошо отозвались об одном из участников отбора.

