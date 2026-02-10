Машинка или ручная чистка? Как не испортить любимую кепку при стирке

Не все головные уборы переживут автоматическую стирку, некоторые требуют бережного ручного ухода.

Нет ничего лучше, чем надеть любимую кепку во время работы в саду или активного отдыха на солнце. Но со временем головные уборы накапливают грязь и требуют особого ухода, чтобы оставаться чистыми и в хорошем состоянии. От пятен пота до следов макияжа – ваш любимый аксессуар время от времени нуждается в стирке.

Однако далеко не каждая шляпа или кепка переживет встречу со стиральной машиной, пишет Martha Stewart со ссылкой на экспертов. Они рассказали о том, что можно стирать, что нельзя, и как правильно удалять пятна и сушить изделия.

Что нужно знать перед стиркой

Загрязнение любимой кепки – обычное дело при частой носке. В зависимости от материала, стирка в машинке может либо освежить ее, либо нанести серьезный ущерб. Перед стиркой обязательно проверьте этикетку по уходу. На некоторых головных уборах есть маркировка "машинная стирка" или "ручная стирка".

Другие, особенно винтажные модели, вообще не стоит класть в барабан. Если этикетка отсутствует, козырек кажется хрупким или сама шляпа выглядит деликатной, отдайте предпочтение точечной чистке или ручной стирке, чтобы избежать повреждений.

Как подготовить головной убор к стирке

Даже если кепку можно стирать в машине, выполните несколько шагов для ее защиты. Исполнительный директор химчистки Madame Paulette Зак Сайфи советует поместить головной убор в сетчатый мешок для белья, мешок для деликатных вещей или специальный каркас для стирки кепок (если он у вас есть), чтобы предотвратить появление зацепок.

Это также поможет изделию сохранить форму. Удалите из стиральной машины любой мусор или ворс и всегда стирайте головные уборы только с вещами похожих цветов.

Правильные настройки и моющее средство

Всегда стирайте головные уборы в холодной воде и используйте щадящий или деликатный режим. "Мы рекомендуем использовать цикл "деликатная стирка" или "ручная стирка", если он есть в вашей машине. Если нет, используйте холодную воду, низкую интенсивность вращения и минимальный отжим", – отмечает научный сотрудник лаборатории Tide Ким Ромин. Щадящие настройки снижают нагрузку на ткань и козырек.

Используйте мягкое жидкое моющее средство, подходящее для деликатных материалов, которое поможет удалить макияж, пятна от пота и грязь, советует она. Сайфи предостерегает от использования отбеливателей, агрессивных пятновыводителей и стиральных порошков при стирке головных уборов, так как эти средства могут оставить осадок и ослабить волокна ткани.

Когда лучше выбрать точечную чистку

Не всем головным уборам место в стиральной машине. "Если на вашей шляпе нет маркировки о возможности машинной или ручной стирки, лучше прибегнуть к точечной чистке", – предупреждает Ромин. Шляпы со сложными деталями, из старинных тканей или с жесткими структурированными полями следует аккуратно чистить вручную, чтобы сохранить их в хорошем состоянии.

Оценивая степень загрязнения, ищите видимые пятна или следы пота и обрабатывайте только эти участки мягкой влажной тканью с моющим средством, а не стирайте вещь целиком. Точечная ручная чистка снижает риск деформации и повреждения ткани вашего любимого аксессуара.

Как сушить головной убор

После стирки – будь то точечная чистка или машинная – никогда не кладите головной убор в сушильную машину. Высокая температура и вращение могут привести к усадке или деформации козырька, ткани и эластичных элементов.

Вместо этого аккуратно расправьте изделие, пока оно влажное, и положите его на ровную поверхность или наденьте на округлый предмет для полного высыхания на воздухе, предлагает Ромин. Сушка на воздухе помогает сохранить первоначальную форму и продлевает жизнь вещи в вашем гардеробе. Во время сушки держите головной убор подальше от прямых солнечных лучей и любых источников тепла.

