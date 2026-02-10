Сандулеса заявила, что Иво Бобул уговорил ее сделать аборт: 'Мне очень больно'

Артистка призналась, что хотела иметь общих детей.

Известная певица, народная артистка Украины Лилия Сандулеса сделала громкое заявление о личной жизни с Иво Бобулом.

Не секрет, что артисты прожили в браке десять лет. Недавно Иво Васильевич в интервью рассказывал, что они не хотели иметь общих детей, однако, по словам Лилии, это все неправда. Она была беременна, но Бобул уговорил ее сделать аборт.

"Я была беременна. Это в конце 1994 года. Мы в декабре приехали из Америки, и где-то через несколько месяцев я говорю, что беременна, Иво, что будем делать? А он говорит: "Ну Лиля, мы только приехали. Не надо, надо же как-то концерты, только оно пошло, давай потом". Что я должна была делать? Он не хотел", - отметила Лилия в интервью Ростиславу Калацинскому.

Сандулеса добавила, что очень хотела родить ребенка и до сих пор жалеет, что послушала тогда мужа.

"Я хотела ребенка от мужа, с которым я живу, которого я люблю. Но Иво без всяких скандалов говорил: "Лиля, мы же только сейчас набрали обороты. Давай потом. У нас все будет". Но мне очень больно, потому что это мой грех. Но без него как? Никак! Тем более, я хотела ему помочь. Мы пели вместе. Поэтому я пошла на то, что он уговорил", - подчеркнула певица.

