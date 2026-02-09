Популярная украинская блогерша рассекретила пол первенца (видео)

Ксюша поделилась трогательным роликом в сети.

Популярная украинская блогерша Ксюша Манекен, которая недавно объявила о беременности, раскрыла пол будущего ребенка.

В своем Instagram женщинаопубликовала видео со своим возлюбленным и домашним питомцем. В ролике пара держит в руках хлопушки, из которых сыпалось конфетти голубого цвета. Это значит, что у блогерши родится мальчик.

"При съемке этого видео ни одна собака не пострадала. Похоже, придется идти еще за девочкой. А пока будем любить мальчика", – написала Ксюша.

Позже блогерша отметила, что не хотела устраивать громких гендер-пати. Поэтому приняла решение разделить этот момент только вместе с мужем.

"Мы хотели прожить этот момент без лишних взглядов, объятий и слов даже близких людей. Только вдвоем. Ой, втроем. Хотя, уже вчетвером. Делимся с вами этим интимным моментом нашей жизни", – написала будущая мама.

К слову, 6 февраля Манекен сообщила, что скоро станет мамой. 33-летняя блогерша замужем за мужчиной по имени Андрей. Для женщины это будет первый ребенок, а вот у ее избранника уже есть дети от предыдущих отношений.

Напомним, ранее скандальная блогерша Ксюша Манекен стала жертвой мошенников и потеряла ₴6 миллионов.

