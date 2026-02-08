Если вам надоел классический десерт, можно приготовить этот.

Абсолютно все хозяйки знают, как готовить яблочный пирог - рецепт есть в блокноте любой женщины. Шарлотка считается одним из самых простых десертов, так что, он удается даже новичкам. Однако есть еще один вариант такой выпечки с яблоками - угощение получается еще более нежным и воздушным, да и готовить его тоже несложно.

Сербский яблочный пирог в духовке - простой рецепт

Если вы решитесь попробовать испечь его однажды, поймете, что это самый вкусный яблочный пирог, который вы когда-либо ели в своей жизни. Главная особенность десерта в том, что для него необходимо тонкое воздушное тесто филло, которое делается из винного уксуса, воды, оливкового масла и муки. В домашних условиях его приготовить трудно, для этого необходима специальная техника, которая есть на производствах, поэтому лучше купить уже готовое тесто в супермаркете. Дальше вам останется лишь сделать самый вкусный яблочный пирог - пошаговый рецепт вы найдете ниже.

Ингредиенты:

350-400 граммов теста филло;

2-3 яблока;

90 граммов сливочного масла;

2 яйца;

3 ст.л сахара;

250 мл 20% сливок;

сахарная пудра.

Можно выбрать яблоки послаще или покислее - в зависимости от того, какие фрукты вам нравятся. Их нужно вымыть и, не очищая от кожуры, убрать сердцевину, затем нарезать яблоки дольками. Их отложить в сторону и заняться кремом. В глубокую миску вбить яйца, всыпать сахар, перемешать венчиком или взбить миксером. Туда же влить сливки, еще раз перемешать или взбить.

Достать тесто из морозилки, разложить на столе, смазать каждый лист сливочным маслом с помощью силиконовой кисточки. Если переживаете, что тесто порвется, можете класть по два листа и потом смазывать маслом. Важно, что с тестом филло нужно работать быстро, так как оно почти моментально сохнет при комнатной температуре. Чтобы этого не происходило, можно накрыть его влажным полотенцем.

Каждый смазанный лист теста нужно свернуть гармошкой и выложить в форму для запекания кругом, оставляя небольшое расстояние между ними. Затем в свободных промежутках расположить яблоки и смазать пирог кремом. Поставить десерт в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут до образования румяной корочки. Вот и всё - простой яблочный пирог готов, его можно дополнительно посыпать сахарной пудрой и подать к столу. Приятного аппетита!

