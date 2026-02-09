'Осуждаю тех, кто хейтит': Кондратюк поддержал Руслану на фоне скандала на Нацотборе

Продюсер также высказался о победе певицы LELÉKA.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк заступился за Руслану.

Напомним, певица в этом году была в составе жюри Национального отбора на международный конкурс "Евровидение". Но во время финала Руслана призвала отдать свои голоса за артистку LELÉKA, которая в итоге и одержала победу по решению зрителей и жюри. Однако за эти слова артистку раскритиковали в сети. Тем не менее Игорь Кондратюк решил поддержать исполнительницу и написал ответный пост в своем Facebook.

"Осуждаю тех, кто хейтит Руслану, которая агитировала за будущую (как оказалось!) победительницу этого Нацотбора. К слову, так же дерзко Руслана в свое время агитировала за Джамалу - и та победила на Евровидении!" - написал продюсер.

Видео дня

Он также добавил, что много раз был членом жюри на различных конкурсах. Поэтому считает, что не стоит бояться выражать свою позицию

"Я всегда говорил то, что хотел. В том числе высказывал свои очень субъективные мнения о участниках. Вы же помните? Если нет - спросите у продюсеров тех шоу. Но я все-таки посмотрел фрагмент, а именно - дайджест для голосования. И поймал себя на мысли, что я бы проголосовал именно за LELÉKA", - отметил Кондратюк.

Напомним, ранее организаторы Нацотбора отреагировали на скандал вокруг Русланы.

Вас также могут заинтересовать новости: