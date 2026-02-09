'Осуждаю тех, кто хейтит': Кондратюк поддержал Руслану на фоне скандала на Нацотборе

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк заступился за Руслану.
Напомним, певица в этом году была в составе жюри Национального отбора на международный конкурс "Евровидение". Но во время финала Руслана призвала отдать свои голоса за артистку LELÉKA, которая в итоге и одержала победу по решению зрителей и жюри. Однако за эти слова артистку раскритиковали в сети. Тем не менее Игорь Кондратюк решил поддержать исполнительницу и написал ответный пост в своем Facebook.
"Осуждаю тех, кто хейтит Руслану, которая агитировала за будущую (как оказалось!) победительницу этого Нацотбора. К слову, так же дерзко Руслана в свое время агитировала за Джамалу - и та победила на Евровидении!" - написал продюсер.
Он также добавил, что много раз был членом жюри на различных конкурсах. Поэтому считает, что не стоит бояться выражать свою позицию
"Я всегда говорил то, что хотел. В том числе высказывал свои очень субъективные мнения о участниках. Вы же помните? Если нет - спросите у продюсеров тех шоу. Но я все-таки посмотрел фрагмент, а именно - дайджест для голосования. И поймал себя на мысли, что я бы проголосовал именно за LELÉKA", - отметил Кондратюк.
Напомним, ранее организаторы Нацотбора отреагировали на скандал вокруг Русланы.