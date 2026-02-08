Семья известного украинского актера попала в ДТП на заснеженной дороге (фото)

Жена Логая призналась, что в определенный момент почувствовала отчаяние.

Жена украинского актера Артура Логая рассказала о жутком дорожно-транспортном происшествии, в которое попала вместе с ребенком и собакой.

Евгения Логай опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок разбитой машины мужа - она брала автомобиль на время, пока ее машина находится на станции технического обслуживания. Деталей ДТП женщина не раскрыла, однако отметила, что в определенный момент не смогла справиться с торможением:

"Я вчера разбила машину А... В тот момент даже руки начали трястись. К сожалению, в машине были сын и собака... Все испугались, а меня, когда уже поняла, что не справляюсь с торможением, охватило отчаяние. Почему этот миг за секунду до - самая длинная секунда в жизни? И именно в этот миг перед глазами ожил один момент из моей прошлой жизни".

Избранница артиста вспомнила, как в 25 встречалась с парнем, с которым планировала связать жизнь. Он "отправил" ее на курсы по вождению, пообещав, что она сможет практиковаться на его машине. Когда дошло до дела, первым вопросом, который он задал, было: "А что будет, если ты попадешь в аварию? Кто будет платить деньги за ремонт машины?". Только сейчас Евгения понимает, что так мог сказать "парень, а не мужчина".

"Мужчина: "Жень, ты в порядке, не пострадала? Лев как? Леа? Успокойся, ничего страшного. Вызывай копов. Если машина на ходу - езжай домой, я со всем разберусь. И это "разберусь" - все для меня. И это не значит, что за ремонт будет платить муж - нет, я взрослая и буду нести сама ответственность за свою где-то невнимательность, но это его спокойствие и одновременно переживания за нас, а не за авто, решает все", - поделилась женщина.

