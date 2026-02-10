Победительница Нацотбора заговорила о желании передать свой кубок другому артисту

LELÉKA подчеркнула, что искренне болела за певца.

Победительница Национального отбора на "Евровидение-2026" LELÉKA рассказала, что хочет передать кубок другому артисту.

Речь идет о певце Laud, который занял второе место на конкурсе. По словам артистки, она болела за него и была убеждена, что именно он одержит победу на Нацотборе.

"Наверное, мне нужно к психотерапевту сходить. То я себя недостойно чувствую, то спрашиваю "почему я". Первая мысль, с которой я проснулась - Laud настолько невероятно спел, я за него так болела... Я ему всегда говорила, что он для меня лучший вокалист. Я лежала в постели и думала "почему я, почему не он", и может можно как-то передавать кубки", - сказала LELÉKA на YouTube-канале "Радіо Промінь".

Позже представительница исполнительницы пояснила, что Виктория имела в виду исключительно передачу кубка, а не своего статуса.

"На самом деле речь шла о кубке как символе победы, тем самым Виктория хотела поддержать одного из своих фаворитов и подчеркнуть его значимость и высокий уровень профессионализма", - отметила она.

