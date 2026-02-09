День 9 февраля считается не очень удачным в народных верованиях.

Девятый день февраля известен профессиональным праздником, который отмечают медики. В христианском календаре он посвящен памяти известного украинского целителя, а народный праздник сегодня в Украине считается не очень благоприятным. Также о сегодняшнем дне сохранилось много предупреждений от наших предков.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю в храмах проводятся службы в честь преподобного Панкратия Киево-Печерского, который мог исцелять больных освященным маслом, а также мученика Никифора Антиохийского. Также в православии начинается подготовка к Великому посту перед Пасхой. По старому стилю чтят великого проповедника Иоанна Златоуста.

Зная о том, какой сегодня церковный праздник, не будет ошибкой посвятить этот день молитвам об исцелении болезней, о жизненной мудрости и помощи в решении конфликтов.

Какой сегодня праздник в мире

На всей планете 9 февраля проводится большое профессиональное торжество - Международный день стоматолога. Он установлен не только для того, чтобы люди могли поздравить зубных врачей, но также и для напоминания правил гигиены рта и важности регулярных стоматологических осмотров.

Еще одно медицинское торжество - День борьбы с эпилепсией. Это распространенное неврологическое заболевание. День основан с целью распространения информации о симптомах болезни и правилах первой помощи при эпилептическом приступе.

Также сегодня празднуется Международный день пиццы, посвященный одному из самых известных и любимых блюд многих людей. Его отмечают, пробуя разные разновидности и необычные варианты пиццы.

Перечислим также остальные всемирные праздники сегодня - День рождения волейбола, День бейгла с лососем, День чтения в ванной.

Какой сегодня праздник в Украине

Как остальной мир, наша страна тоже отмечаетДень стоматолога. Это хороший повод позвонить своему стоматологу и поблагодарить за отличную работу. Также в праздник сегодня проводятся конференции и лекции, посвященные состоянию отечественной стоматологии и достижениям в этой сфере.

Какой сегодня праздник в народе

В давние времена говорили, что потеплению 9 февраля не стоит верить - оно будет коротким. Вот что еще говорят народные приметы:

если дым из трубы стелется над землей, то будет пасмурно и тепло; поднимается вверх - к ясной и морозной погоде;

снег липнет к веткам деревьев - к оттепели;

тучи плывут против ветра - скоро много снега выпадет;

синицы и воробьи поют - будет ранняя весна.

Очень удачным сегодня праздник считается для любого лечения, медицинских и стоматологических операций, оздоровительных процедур. Считается, что если в эту дату начать борьбу с болезнью, то у нее не будет ни единого шанса.

Также счастливым день будет для тех, кто купит новую одежду или мебель - обновка долго прослужит и обрадует хозяина. Однако в целом 9 февраля считается скорее несчастливым днем и имеет много запретов.

Что нельзя делать сегодня

Древние верования много говорят о том, какой праздник 9 февраля неудачный для любых начинаний и проектов, особенно долгосрочных. Не рекомендуется планировать на сегодняшнюю дату далекие поездки, деловые сделки, собеседования. Также категорически запрещено ссориться (иначе в семье наступит разлад) и лениться.

