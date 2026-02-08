Холодная вода не спасет: 8 вещей, которые нужно стирать только при высокой температуре

Многие из нас предпочитают стирать большую часть белья в холодной воде – это экономит энергию, может снизить счета за коммунальные услуги и помогает предотвратить выцветание темной одежды. Тем не менее, холодная вода не всегда является лучшим выбором.
Некоторым вещам требуются более высокие температуры для эффективного удаления микробов, особенно с учетом того, что циклы дезинфекции основаны именно на нагреве, пишет Real Simple. Ниже представлены предметы одежды и домашнего обихода, которые никогда не следует стирать в холодной воде.
Инвентарь для уборки
Вы, вероятно, не слишком задумываетесь о том, как стираете принадлежности для уборки: тряпки, губки и многоразовые насадки для швабр. Кажется, что достаточно просто закинуть их в стиральную машину, верно? По словам Шерри Беркли, основателя и генерального директора компании Proofed!, это не совсем так.
Беркли объясняет, что эти предметы не отстирываются полностью на холодном цикле. Это вызывает особую тревогу, если они использовались на кухне или в ванной – зонах, где могут обитать кишечная палочка (E. coli) и другие опасные патогены. "Эти вещи необходимо стирать при температуре не менее 60°C, чтобы убить бактерии", – говорит она. Большинство циклов стирки в холодной воде проходят при температуре около 27–30°C.
Если бактерии не уничтожаются во время стирки, вы рискуете заболеть сами или заразить кого-то из близких. Поэтому для стирки уборочного инвентаря лучше всего использовать режим дезинфекции (Sanitize).
Кухонные полотенца и прихватки
Кухонные полотенца и прихватки часто бывают в пятнах и жире, а холодная вода справляется с масляными загрязнениями гораздо хуже, чем теплая или горячая.
"Любой жир необходимо предварительно обработать и стирать в горячей воде, так как в холодной воде жир просто не растворится", – объясняет Беркли.
Многоразовые сумки для продуктов
Использование многоразовых сумок поощряется по экологическим причинам – к тому же они гораздо прочнее хлипких одноразовых пакетов. Минус? Продукты могут протечь, оставляя на сумках пятна, в которых размножаются микробы.
"Невидимые глазу протечки могут стать средой для роста бактерий", – предупреждает Беркли. Именно поэтому важно регулярно стирать многоразовые сумки. Особенно это касается сумок, в которых носили упакованное мясо и птицу – их обязательно нужно стирать на горячем цикле.
Вещи, потенциально загрязненные фекалиями
Это может быть не так актуально, если у вас нет маленьких детей, но если они есть – это критически важно. Тканевые подгузники, пеленальные коврики, детская одежда, нижнее белье и носки никогда не следует стирать в холодной воде.
"Все эти предметы могут содержать следы фекалий, поэтому их нужно стирать отдельно в горячей воде при температуре 60°C или выше", – говорит Беркли.
Полотенца и коврики для ванной
Полотенца и коврики для ванной могут подвергаться воздействию нежелательных бактерий – особенно при каждом смыве унитаза.
Беркли советует избегать стирки этих предметов в холодной воде, чтобы обеспечить максимальную чистоту.
Спортивная одежда и экипировка
"Спортивную одежду, включая носки, следует стирать в горячей воде со специальным моющим средством для спорта, разработанным для глубокого проникновения в волокна и удаления бактерий и микробов", – рекомендует Беркли.
Чтобы предотвратить преждевременный износ, используйте деликатный режим и, по возможности, сушите вещи на воздухе. Это особенно касается спортивных бра и легинсов, так как резинки в них могут разрушаться быстрее.
Подстилки для домашних животных
Мы можем обожать своих питомцев, но их лежанки – вряд ли. Подстилки животных быстро становятся грязными и пахучими, поэтому Беркли советует стирать их на горячем цикле.
"Мне также нравится раз в неделю класть подстилки в сушильную машину на режим высокой температуры, добавив несколько капель эфирного масла – это быстрый способ освежить их", – делится она.
Белая и светлая одежда
Если ваши белые и светлые вещи начинают выглядеть тусклыми или застиранными, горячая вода может помочь вернуть им яркость.
"Стирка белой или светлой одежды в горячей воде может визуально освежить ткань, – говорит Беркли. – Использование меньшего количества стирального порошка и точечного пятновыводителя также поможет сохранить одежду чистой и яркой".
