45-летняя Боржемская откровенно рассказала о новых отношениях

Фитнес-тренер также призналась, знакомила ли она детей со своим возлюбленным.

Известная украинская фитнес-тренер Марина Боржемская впервые рассказала об изменениях в личной жизни.

Спортсменка отметила, что сейчас в отношениях. Имя своего избранника она пока держит в секрете, однако призналась, что они познакомились в Киеве.

"У меня есть человек, с которым мне тепло, уютно. Не очень хочется углубляться в эту историю. Это еще очень ранние отношения, но это о душевном покое, поддержке. И сейчас мне максимально приятно", - подчеркнула Марина о проекте Ранок у великому місті".

Боржемская добавила, что возлюбленный не из ее профессии и они почти одного возраста. Также фитнес-тренер ответила, знакомила ли его с сыном Робертом и дочерью Оливией.

"Да, но мне вообще уже свою личную жизнь хочется держать не в поле зрения зрителей, людей, а чтобы это оставалось моим личным", - сказала Марина.

К слову, спортсменка прожила 22 года в браке с украинским боксером Вячеславом Узелковым. Однако восемь лет назад супруги скандально развелись. В начале 2024 года мужчина был экстренно госпитализирован в столичную больницу и перенес операцию на сердце. Но, к сожалению, на 45-м году жизни он умер.

Напомним, ранее Марина Боржемская ответила на громкие обвинения матери умершего Узелкова.

