Ульяна Шуба представила обновленный саундтрек 'Влюбленные в жизнь' для телеканала ТЕТ

Телеканал ТЕТ обновил звучание брендового саундтрека "Влюбленные в жизнь" – на этот раз в исполнении певицы Ульяны Шубы. Трек получил новую энергию и современный ритм, сохранив главное – теплую эмоцию, любовь к жизни и фирменное настроение ТЕТ.

Это творческое сотрудничество началось с победы Ульяны Шубы в специальной номинации "Музыка, которая влюбляет" в рамках украинской музыкальной премии MEGOGO MUSIC AWARDS, которую телеканал ТЕТ поддержал как партнер номинации "Новая волна поп-музыки". Канал отметил артистку, чья музыка создает атмосферу радости, искренности и любви к жизни.

В рамках награды Ульяна получила возможность записать официальный джингл телеканала ТЕТ и стать героиней имиджевого промо, которое телеканал представил в эфире в феврале.

Работа над саундтреком телеканала ТЕТ стала для Ульяны Шубы особым творческим опытом и пространством для экспериментов.

"Я всегда с теплотой относилась к ТЕТ – это канал с очень светлой энергией. Когда мы начали работать над джинглами, процесс настолько меня увлек, что появилось желание сделать из этого полноценную песню. Вместе с командой мы доработали второй куплет, добавили больше эмоций – хотелось, чтобы этот трек жил самостоятельной жизнью. Полную версию мы представим совсем скоро", – делится Ульяна Шуба.

Обновленный саундтрек "Влюбленные в жизнь" получил новое звучание – от тонких народных мотивов до ярких бразильских ритмов, которые добавляют композиции драйва и ощущения движения.

"В этом треке я немного другая – я позволила себе экспериментировать со звучанием. Мы соединили народные мотивы и бразильские ритмы, и мне очень нравится, как это звучит", – комментирует артистка.

Ульяна признается, что музыка остается для нее главным источником радости и внутренней свободы: "Когда я прихожу в студию, я в абсолютной эйфории. Это каждый раз один из лучших моментов моей жизни".

"Саундтрек "Влюбленные в жизнь" в исполнении Ульяны Шубы станет музыкальной визитовкой весеннего сезона на ТЕТ. Этой весной мы готовим для зрителей немало приятных сюрпризов: кроме новых сезонов любимых шоу, которые уже стали хитами и покорили сердца аудитории, будет еще кое-что особенное, что по-настоящему удивит. И именно обновленный саунд будет задавать настроение всему телесезону – теплый, добрый, эмоциональный и полный жизни. Именно такие эмоции ТЕТ стремится дарить зрителям каждый день – больше света, легкости и тех самых маленьких моментов радости", – делится маркетинговый директор телеканала ТЕТ Надежда Сперчун.

