В жизни этих знаков Зодиака заканчивается затяжная 'черная полоса': кто они

С 9 февраля 2026 года три знака Зодиака почувствуют, как удача снова начинает работать на них. Плутон выходит в прямое движение, возвращая энергию, внутреннюю силу и ощущение контроля тем, кто в последние годы жил на износе или чувствовал себя выброшенным из потока, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Наступает редкое ощущение облегчения. Если раньше казалось, что вы застряли или двигаетесь не туда, этот транзит резко меняет расстановку сил. В этот день появляется возможность вернуться к своему истинному пути и снова почувствовать вкус жизни. Даже само ощущение "я на своем месте" начинает приносить радость.

Три знака Зодиака выходят из состояния внутреннего оцепенения и готовы снова взять ситуацию в свои руки. Это не случайное везение, а мощный процесс восстановления через осознанность, внутреннюю честность и принятие себя.

Лев

Прямое движение Плутона 9 февраля вернет Львам ощущение влияния и собственной значимости. В последнее время стресс мог вытеснить вашу естественную уверенность и харизму, но теперь этот период остается позади. Такое состояние никогда не было для вас нормой – и вы это чувствуете.

Иногда даже самые сильные личности теряют контакт со своей сутью, особенно под давлением обстоятельств. Но сейчас вы возвращаетесь к себе. Плутон помогает сбросить накопившееся напряжение и вернуть внутренний стержень.

Настает момент снова включить ту самую львиную уверенность, которая всегда притягивала внимание и открывала двери. Ваша удача заключается в умении выходить из сложных состояний обновленными. Этот переход станет для вас точкой силы.

Водолей

Для Водолеев 9 февраля станет моментом возвращения к активной жизни. Прямое движение Плутона даст мощный импульс выйти из состояния застоя и снова начать движение вперед. Это внутреннее возбуждение, легкая нервозность и предвкушение перемен пойдут вам на пользу.

В этот день вы почувствуете прилив энергии и желание вырваться из привычных рамок. Рутина больше не удерживает – наоборот, появляется стремление попробовать что-то новое и рискнуть. Ощущение удачи будет идти рука об руку с внутренней свободой.

Позвольте себе жить так, как откликается именно вам. Не оглядывайтесь назад и не подстраивайтесь под чужие ожидания. Следование собственному импульсу станет для вас источником обновления и усилит ощущение, что вы на правильном пути.

Рыбы

Прямой Плутон возвращает Рыбам контакт с тем, что дает ощущение уверенности и внутреннего комфорта. Этот день связан с глубоким самопониманием и принятием своей истинной природы. Возникает редкое чувство внутреннего согласия с собой.

Это состояние меняет не только ваше восприятие себя, но и отношения с окружающими. Вместе с этим начинают открываться новые возможности, а долгосрочные планы перестают казаться недостижимыми. Появляется вера в то, что задуманное действительно можно реализовать.

Ваша удача усиливается по мере роста доверия к себе. Плутон отвечает на это, притягивая ситуации и людей, которые отражают вашу подлинность. Такое состояние устойчивости и внутреннего спокойствия станет для вас настоящей опорой.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака ощутят резкий поворот судьбы.

