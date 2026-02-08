Сеть гудит из-за слов Русланы на Нацотборе 'Евровидения' - требуют нового голосования

На данный момент официальных комментариев от организаторов не поступало.

Финал Национального отбора на песенное шоу "Евровидение", которое в этом году пройдет в Австрии, не обошелся без громкого скандала.

Сеть со вчерашнего дня гудит из-за поступка певицы Русланы Лыжичко, которая была в составе жюри. Победительница "Евровидения-2004" прямо во время финала призвала украинцев отдать свои голоса за артистку LELÉKA, которая в итоге стала фавориткой зрителей и победила.

В комментариях напоминают, что в прошлом году из жюри Нацотбора исключили солистку "Go_A" Екатерину Павленко, которая сделала репост статьи о том, что литовской группе понравились участники из "Ziferblat". Это расценили как прямую поддержку одного из участников. В то же время призыв Русланы оставили в эфире.

Обозреватели считают, что другие финалисты могут использовать этот поступок для обжалования результатов голосования. Между тем под постами конкурса в Instagram уже появилось множество возмущенных комментариев:

"Прямая агитация жюри к результатам голосования недопустима".

"Пахнет фальсификацией".

"Извините, а где можно подать петицию за пересмотр голосов и установление справедливости!?".

"Жюри постоянно агитировало за нее. Разве это по правилам? И почему так мало времени дали на голосование? Во время блэкаутов...".

"Общественное, здесь пахнет дисквалификацией данной участницы, что за пропаганда на судейской скамье, кто такое допустил?".

"Нужно новое голосование, которое будет длиться не 5 минут!".

"А где видео с Русланой? Это по правилам - призывать к голосованию? Почему нет официального комментария?".

Как сообщал УНИАН, в финале Нацотбора на "Евровидение-2026" победу одержала Виктория Лелека из Шахтерского. В 2016 году девушка переехала в Берлин, где и основала группу Leléka. Певица получила по 10 баллов и от жюри, и от зрителей.

Вас также могут заинтересовать новости: