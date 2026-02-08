Оператор LELÉKA объяснил 'пьяную' съемку номера победительницы Нацотбора на 'Евровидение'

Мужчина говорит, что именно так и было задумано.

В команде победительницы украинского Национального отбора на "Евровидение" Виктории Лелеки (LELÉKA) объяснили замысел номера на песню "Ridnym".

Некоторых зрителей смутило то, как именно снимали исполнительницу во время выступления - оператор резко двигал камерой, создавая впечатление неустойчивой съемки. Александр Шапоринский отреагировал на комментарии, решив объяснить, почему команда выбрала именно такой стиль:

"Меня зовут Александр и я тот самый "пьяный оператор" на номере LELEKA. Да, мы делали это сознательно. Да, это не недостаток камеры. Да, мы сделали свое выступление совершенно другим. Вы даже представить себе не можете, через какой технический ад мы прошли, чтобы реализовать что-то новое".

По словам Шапоринского, он знал, что не все поймут такой подход, но все равно сделал так, как планировалось. Он подчеркнул, что, несмотря ни на что, певица одержала победу, получив по 10 баллов от жюри и зрителей.

"Каждый по-своему воспринял это режиссерское видение победного номера, но не каждый понял наше послание. То, что на телевидении "не принято", "не работает", "не соответствует уровню", в один момент просто сломалось и взяло верх над всеми этими "законами", - добавил оператор.

Напомним, некоторые зрители требуют от организаторов Нацотбора проведения нового голосования, ведь певица Руслана, которая была в составе жюри, открыто призывала голосовать за Лелеку.

