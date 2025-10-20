Лента поразила критиков и публику нынешнего Берлинале.

30 октября 2025 года в украинский прокат, благодаря инициативе комика Василия Байдака, выходит весьма необычная бразильская лента "Голубая тропа" (порт. O Último Azul, англ. The Blue Trail), покорившая нынешний Берлинале и получившая на нем Гран-при жюри.

Это фантастическая, дерзкая и приключенческая история, которая поднимает важный вопрос: что было бы, если бы государство решило "убрать" всех пожилых людей – не со зла, а якобы ради прогресса? И что, если бы одна из них решила дать системе отпор?

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" рассказывают, почему эту ленту стоит посмотреть на "больших экранах".

Видео дня

80-летняя героиня, которая дает фору всем супергероям

Тереза, главная героиня фильма, – не типичный персонаж фантастики. Ей почти 80, но она не собирается проводить старость в государственной колонии. Вместо этого женщина отправляется в путешествие по Амазонии, чтобы осуществить последнее желание и вернуть себе свободу. Это история не о потере, а о вызове. О смелости не мириться даже тогда, когда мир говорит, что "время уже прошло".

"Голубая тропа" – это то кино, которое одновременно смеется, плачет и протестует. Оно вдохновляет не бояться стареть, не соглашаться на рамки и не терять жажду приключений.

Фильм, который очаровал Берлинале

"Голубая тропа" получила Гран-при жюри "Серебряного медведя" и Приз экуменического жюри Берлинского международного кинофестиваля 2025 года. Между тем, критики называют ее одним из лучших фильмов года. И это не случайно: картина сочетает поэзию, научную фантастику и нежный юмор в размышлениях о том, что делает нас людьми.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он удерживает 100% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 83 из 100 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Антиэйджистский манифест

The Hollywood Reporter называет ленту "пощечиной дискриминации по возрасту", а Screen International – "протестом против эйджизма". Во времена, когда молодость часто возводят в культ, "Голубая тропа" говорит совсем о другом – о достоинстве, опыте, любви и праве человека оставаться собой, независимо от количества свечей на именинном торте.

Василий Байдак в роли дистрибьютора (и не только)

Этот фильм имеет украинскую историю не меньшую, чем бразильскую. Идея выпустить "Голубую тропу" на украинские экраны родилась прямо во время записи подкаста, где Василий Байдак в шутку предложил стать дистрибутором "фильма без звезд". Шутка превратилась в реальность – и теперь комик не только продвигает ленту, но и озвучивает одного из персонажей в дубляже.

Украинские голоса у бразильских героев

Украинский дубляж – это отдельное приключение. Голоса героев принадлежат Ирме Витовской, Владимиру Дантесу, Василию Байдаку, а еще появятся камео в дубляже от "Курган и Agregat", Даши Астафьевой и других звезд.

Главная же изюминка – участие 70-летней Елены Стукаловой из Николаева, которую выбрали через открытый "народный кастинг". Ее голос придает ленте особую искренность и теплоту.

Вас также могут заинтересовать новости: