Рассказываем, какую часть мяса лучше покупать - она не только самая вкусная, но и намного дешевле "элитного".

Нам часто кажется, что вкусно - это обязательно дорого, а самая вкусная часть говядины, свинины или курицы - это вырезка или филе. Однако это на самом деле не так: иногда из самых скромных кусочков получаются по-настоящему насыщенные и запоминающиеся блюда. Рассказываем, какое самое дешевое мясо может удивить вкусом и стать настоящей звездой вашего стола.

Какой кусок мяса самый дешевый и самый вкусный

Не всегда самые дорогие куски мяса - самые вкусные. Иногда настоящая магия скрыта в простых, недорогих частях: при умелой готовке они превращаются в нежные, ароматные и сытные блюда. Такое мясо редко можно найти на витринах модных ресторанов, их не рекламируют, но именно из них десятилетиями готовят домашние блюда со вкусом детства.

Говяжьи и свиные щечки

Щечки часто обходят стороной, и совершенно напрасно. Попробуйте приготовить их хотя бы раз: при медленном тушении мясо становится настолько нежным, что буквально распадается само, без ножа и усилий. Если говорить, какое мясо самое сочное и мягкое, то щечки однозначно лидируют. При этом стоимость их заметно ниже "благородных" кусков.

Видео дня

Щечки идеальны с картофельным пюре, макаронами или просто с хлебом.

Лопатка

Лопатка - не "элитное" мясо, но оно невероятно универсальное. Ее можно запекать, тушить, делать из нее фарш и готовить рагу.

В лопатке есть жир и волокна, а значит, вкус всегда насыщенный и полноценный. Главное правило одно: не спешить. При правильном приготовлении она превращается в простое, сытное и по-настоящему домашнее блюдо.

Грудинка

Грудинку часто боятся из-за жира, а зря - именно он дает тот самый вкус, за который мы любим домашнюю еду. Это мясо может быть совсем недорогим, если не гнаться за модными нарезками. Запеченная, томленая, копченая - грудинка всегда получается с насыщенным вкусом. Не диетично? Возможно. Зато честно и очень вкусно.

Отлично сочетается с картофелем, кашами или просто с хлебом.

Голень

Говяжья или куриная голень - идеальный выбор для супов, рагу и долгого томления. Кости, соединительная ткань и мясо дают ту самую глубину вкуса, которую не получишь ни от одного филе.

На выходе получается мягкое сочное мясо, насыщенный ароматный соус и минимум ингредиентов. Прекрасно сочетается с картофелем, рисом или макаронами.

Сердце и другие "непопулярные" части

Самая дешевая часть говядины или курицы - потроха. Говяжье или куриное сердце недорогое, но при этом невероятно насыщенное по вкусу. При правильном приготовлении оно становится мягким, сочным и совсем не "страшным", как кажется сначала.

Такое мясо выбирают те, кто готовит не ради красивой картинки, а ради настоящего вкуса.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как быстро разморозить мясо - куда его положить, чтобы оно оттаяло за 15 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: