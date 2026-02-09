Состоялась премьера 'Теней на грани', документалки об уникальной спецоперации ГУР в Крыму

Телеканал 2+2 в ленте "Тени на грани" показал уникальные кадры первой и одной из из самых рискованных спецопераций украинской военной разведки в оккупированном Крыму, где россияне считали себя неприкосновенными.

Документальный фильм режиссера Максима Хотиленко и сценариста Сергея Карюка "Тени на грани" проливает свет на события лета 2016 года, когда группа ГУР МО Украины осуществила глубокий рейд на полуостров с целью уничтожения ударных вертолетов и новейших систем ПВО России в районе Джанкоя.

Подготовкой и реализацией операции руководил экс-глава ГУР, а сейчас глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

В фильме участники рейда впервые рассказывают о деталях засекреченной операции: как действовали без официальных пунктов пропуска, ночью и тремя параллельными группами, а также как на этапе выхода попали в засаду элитного подразделения ФСБ "Вымпел". Несмотря на незавершенный боевой замысел, операция разрушила миф о полном контроле российских спецслужб над Крымом и имела мощный политический и стратегический эффект.

Почему Буданов и его побратимы могли не вернуться с оккупированного полуострова? Как удалось вырваться из засады ФСБ? За что Буданов хочет отомстить лично Путину? Об всем этом герои операции и сам экс-руководитель ГУР рассказывают без купюр, цензуры и мифов в "Тени на грани", который уже сейчас можно посмотреть по ссылке или в плейере ниже:

