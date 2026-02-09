Вышел финальный трейлер ленты 'Проект 'Аве Мария' с Гослингом (видео)

Фильм выйдет уже в марте.

Amazon MGM Studios показал финальный трейлер нового американского научно-фантастического фильма "Project Hail Mary" ("Проект "Аве Мария") с Райаном Гослингом в главной роли.

Напомним, лента основана на одноименном романе Энди Вира. Режиссерами и сопродюсерами фильма стали Фил Лорд и Кристофер Миллер, а сценарий написал Дрю Годдард. Партнершей Гослинга на съемочной площадке стала немецкая актриса Сандра Хюллер.

По сюжету единственный выживший на космическом корабле астронавт Райленд Грейс должен спасти человечество. Он сталкивается со многими трудностями, но не отступает от своей главной миссии.

Видео дня

К слову, основные съемки начались еще 3 июня 2024 года в Великобритании. И уже скоро, а именно 20 марта 2026 года, лента выйдет на большие экраны.

Напомним, ранее стало известно, что актер Райан Гослинг не хочет показывать своим дочерям фильм "Барби", в котором сыграл главную роль Кена. Мужчина сомневается, что просмотр ленты пойдет им на пользу.

Вас также могут заинтересовать новости: