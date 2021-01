Спустя 36 лет после выхода: сингл Last Christmas возглавил британский чарт (видео)

Песня обогнала композицию All I Want For Christmas Is You Мэрайи Кэри, которая занимала первое место в начале декабря.

Песня Last Christmas дуэта Wham, которая считается одним из главных рождественских хитов, возглавила британский чарт. Читайте такжеУкраинский "Щедрик" исполнили в Кавказских горах (видео)Об этом свидетельствуют данные Official Charts Company, которая занимается составлением хит-парада. Произошло это спустя 36 лет после первого релиза и в четвертую годовщину смерти музыканта Джорджа Майкла, одного из участников Wham. За неделю с 25 по 31 декабря было продано 40 149 копий, еще 9,2 млн проигрываний принесли стриминговые сервисы. Last Christmas в рождественском чарте обогнала песню All I Want For Christmas Is You Мэрайи Кэри, которая занимала первое место в начале декабря. Отрыв составил всего 714 копий. "Это фантастический результат для Last Christmas. Всего через пару недель после того, как Мэрайя Кэри достигла первой строчки спустя 26 лет, пример Wham показывает, насколько британцы любят свою рождественскую классику", - заявил глава Official Charts Company Мартин Тэлбот. Last Christmas: клип Last Christmas: что известно о сингле Песня, написанная Джорджем Майклом и исполненная им вместе с Эндрю Риджли, дебютировала в британском чарте еще в декабре 1984 года.

Тогда она попала на вторую строчку, уступив первенство благотворительному синглу Do They Know Itʼs Christmas?, записанному сборной группой поп-звезд Band Aid.

Долгое время Last Christmas считалась самым продаваемым британским синглом, которому ни разу не удавалось возглавить хит-парад.

В 2017 году поклонники Wham устроили кампанию к первой годовщине смерти, призывая покупать сингл Last Christmas. Но и тогда он опять сумел добраться только до второго места в хит-параде. Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет от сердечной недостаточности. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

