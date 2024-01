Один из самых успешных дебютов украинских режиссеров на международных рынках в истории выйдет в прокат уже 25 января 2024 года.

Последнее, о чем украинское общество думало весной 2022 года после полномасштабного вторжения РФ – это то, на каком подъеме накануне была отечественная киноиндустрия, когда не только коммерческое, но и авторское кино вышло на новую стадию развития и конкуренции. Оправившись от шока, на международные кинофестивали и экраны кинотеатров Украины постепенно начали попадать десятки достойных внимания украинских фильмов.

Один из них – драма "Как там Катя?", которая одержала победу в национальном полнометражном конкурсе 52-го КМКФ "Молодость".

УНИАН вместе с кинодистрибьютором Adastra Cinema собрал интересные факты о драме "Как там Катя?", которая выйдет на экраны украинских кинотеатров уже 25 января 2024 года.

Сначала был короткий метр

Путь ленты "Как там Катя?" на большие экраны был долгим – более 8 лет. Полнометражный дебют режиссера Кристины Тинькевич вырос из ее короткометражного фильма "Солатиум", премьера которого состоялась на Одесском кинофестивале в 2016 году. Работа была оценена жюри и специалистами, что позже гарантировало получение финансирования на производство полного метра.

По сути, "Солатиум" – это десятиминутный вариант нынешнего фильма. Что в короткометражной версии, что в полном метре главную роль сыграла Анастасия Карпенко, которую режиссер увидела в коротком метре одной из своих коллег. Образ главной героини фильма Анны настолько удался Анастасии, что сценарий полного метра, в некоторой степени, писался специально под нее.

Основано на реальных событиях

Лента основана на реальных событиях – вдохновением для создания сценария стал один широко обсуждаемый в прессе случай. Несколько лет назад популярной стала история, когда врач "скорой помощи" отказалась оказать первую помощь человеку, в котором она узнала своего насильника, тем самым вызвав его гибель. Этот случай породил множество споров: многие пользователи Сети встали на сторону женщины, которая, по их мнению, имела моральное право на месть, другие – наоборот называли ее убийцей.

Именно эта история и стала вдохновением для автора сценария и режиссера, которая начала изучать эту моральную дилемму и решила задать собе и зрителям трудный вопрос: чтобы вы сделали на месте женщины, попавшей в такую ситуацию?

Один из самых успешных дебютов украинских режиссеров на международных рынках

Фильм "Как там Катя?" был впервые показан на международных фестивалях еще в 2022 году, и с тех пор его успели оценить более 30 зарубежных киномероприятий.

Фильм получил две награды кинофестиваля в Локарно (Швейцария) – мероприятия класса А: специальным призом жюри Ciné+ и призом за лучшую актерскую игру для Анастасии Карпенко. Также его отметили на кинофестивале CinEast Festival в Люксембурге (Приз кинокритиков кинофестиваля) и главным призом фестиваля Around The World in 14 Films в Берлине (Германия).

Кроме того, лента была представлена в конкурсных программах таких престижных мировых киносмотров, как Международный кинофестиваль в Салониках (Греция), Фестиваль европейского кино в Севилье (Испания), Стокгольмский международный кинофестиваль (Швеция) и многих других.

Также, как уже упоминалось выше, лента получила главный приз в секции национального конкурса полнометражных фильмов кинофестиваля "Молодость" 2023 года.

Первая актерская награда от фестиваля А-уровня

Исполнительница главной роли Анастасия Карпенко ранее была известна по ролям в телевизионных мелодрамах, также столичная публика хорошо знает ее по ролям в театре – она является ведущей актрисой Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Прорыв в большом кино у Анастасии получился как раз в ленте "Как там Катя?". Как упоминалось выше, за свою работу в ленте она получила приз за лучшую женскую роль на Международном фестивале в Локарно. Никогда раньше никто из украинских актрис не получал призы на международных фестивалях такого уровня.

Сама Анастасия находилась в эвакуации, когда ей сообщили о том, что она номинирована в Локарно. Приз для нее стал неким символом того, что даже в самые худшие дни можно воплотить собственные мечты в жизнь.

Женский фильм о сильных женщинах

"Как там Катя" – лента, снятая жениной-режиссером, спродюсированная женщиной-продюсером и рассказывающая о женщинах.

Это одновременно фильм о сильных женщинах и фильм об обычных людях – матерях, дочерях и бабушках, которые живут в каждом спальном районе страны. Они строят свои жизни сами, зарабатывают сами и ввиду разных обстоятельств воспринимают мужчин как нечто непостоянное.

Лента о потере и как ее пережить

Хотя лента и не рассказывает о событиях военных времен, она все равно является крайне актуальной для современной Украины.

"Главная героиня сталкивается с травмой. Она проходит принятие, переживание, переосмысление. И, к сожалению, за последние полтора года – это тот опыт, который стал знакомым миллионам людей. Возможно, для кого-то этот фильм станет терапевтическим опытом", – рассказала режиссер Кристина Тинькевич.

Вас также могут заинтересовать новости: