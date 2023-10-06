Победу в национальном полнометражном конкурсе кинофестиваля одержал фильм "Как там Катя?" Кристины Тинькевич.

52-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость", основанная часть которого пройдет в Киеве с 21 по 29 октября 2023 года, объявил победителей полнометражного национального конкурса.

Как сообщила пресс-служба мероприятия, победу в национальном полнометражном конкурсе, который во второй раз прошел в рамках Гамбургского кинофестиваля, одержал фильм "Как там Катя?" Кристины Тинькевич. Фильм является полнометражным дебютом режиссера.

В центре сюжета фильма – врач скорой помощи Анна. Она мать-одиночка, мечтающая о лучшей жизни со своей 12-летней дочерью Катей. Впрочем, внезапный и брутальный сбой размеренного течения жизни заставляет Анну предстать перед дилеммой, которая подвесит основы ее собственных моральных границ в обществе, которое не имеет никаких границ.

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"Режиссер предлагает нам глубокое путешествие, вызывающее эмоциональную боль. Она делает это очень последовательно и смело. Задавая спокойный темп, она позволяет персонажам раскрывать себя, наполняя кадр своими мыслями и поступками. Все элементы фильма объединены общим четким видением режиссера. Техническая сторона и драма позволяют глубже познакомиться с главной героиней. Она сталкивается с наиболее важными жизненными конфликтами, характерными для матери в современном украинском обществе, которое переполнено амбивалентностями. Напряжение в фильме сохраняется до последнего момента, но мы стараемся не потерять надежды, потому что героиня чувствует ответственность за свои размышления и действия", – заключило жюри конкурса.

Отмечается, что фильм-победитель получил награду "Скифский олень" и денежный приз в размере 100 тысяч грн.

Кроме того, специальные награды получили ленты "Я и Феликс" Ирины Цилык и "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича.

"Этот фильм нас тронул, заставил смеяться, и удивил огромным количеством оригинальных идей. Но это еще не все. Два брата-главных героя удивили нас своей игрой и блестящими диалогами с использованием местного диалекта. При этом, фильм не содержит клише. Такое часто случается с комедиями, но не в этот раз и не в этом фильме", – прокомментировали члены жюри награду для фильма "Люксембург, Люксембург".

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