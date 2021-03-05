Одной из интриг остается - какие правила проекта сменит новый "холостяк".

В пятницу, 5 марта, телезрители увидят 1 выпуск романтического реалити "Холостяк-11", главным героем которого стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако.

Традиционно знакомство "холостяка" с участницами пройдет в формате первой вечеринки. Об этом сообщает пресс-служба СТБ.

Читайте такжеНа шоу "Холостяк-11" пришла бывшая жена Андрея Богдана (фото, видео)Так, одна из девушек, которая пришла на шоу, - амбициозная Анна. Девушка учится в Бостонском колледже.

Следующая интересная участница-опытная бизнес-леди, мама 15-летней дочки, Алла.

Кроме того, приходом на шоу удивит бывшая жена экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна.

После знакомства с главным героем участницы отправятся в зал, где их будут ждать диваны разных цветов. У каждого из них размещены таблички с названиями человеческих качеств, которые важны "холостяку" в его будущей избраннице. Каждой девушке нужно выбрать одно, которое точнее всего ее описывает: «честная», «умная», «красивая» или «авантюрная». Но что будет дальше — никто из претенденток на сердце мужчины не знает.

Новый "Холостяк": что о нем известно

Главным героем шоу "Холостяк-11" стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.

Также мужчина занимается спортом, любит экстрим. "Я не представляю свою жизнь без бизнеса... А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности", – говорит "холостяк".

Как рассказал Михаил, на проект он пришел за любовью. Он уверен, что сможет встретить здесь свою девушку.

Ведущий проекта-Григорий Решетник.

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Автор: УНИАН