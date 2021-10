3 октября исполнительница хита Don’t Speak отмечает свое 52-летие.

Сегодня, 3 октября, американская певица Гвен Стефани отмечает свой день рождения.

Стефани - солистка и сооснователь музыкальной группы No Doubt (с 1986 года), исполнительница и один из авторов таких известных синглов как Just a Girl, Don’t Speak и др. В 2004 году начала сольную карьеру с альбомом Love. Angel. Music. Baby., который имел коммерческий успех. Песня с этого альбома - Hollaback Girl, достигла первого места в чарте Billboard Hot 100 и стала первой в США, проданной на iTunes в миллион копий. Её третий сольный альбом This Is What the Truth Feels Like (2016) занял первое место в чарте Billboard 200. Включая свои работы с No Doubt, Стефани продала более 30 миллионов копий альбомов по всему миру.

Также она является обладательницей трёх премий Грэмми. В качестве сольного исполнителя получила награду American Music Awards, Brit Awards, World Music Awards и две Billboard Music Awards. Журнал Billboard назвал Стефани 54-м самым успешным артистом и 37-м самым успешным артистом Hot 100 десятилетия. Телеканал VH1 поставил её на 13-е место в списке "100 величайших женщин в музыке" 2012 года.

Читайте такжеNetflix запустил украинскую версию сайтаЧто касается личной жизни, то в 2002-2016 годах Гвен была замужем за музыкантом Гэвином Россдэйлом. У бывших супругов три сына: Кингстон Джеймс МакГрегор Россдэйл, Зума Неста Рок Россдэйл и Аполло Боуи Флинн Россдэйл. С 2015 года встречалась с кантри-певцом Блейком Шелтоном. В июле 2021 года пара поженилась на ранчо певца.

Don't Speak

What You Waiting For?

Rich Girl

Let Me Reintroduce Myself

Used To Love You

Baby Don't Lie

Автор: Диана Могилевич