Фильм расскажет о становлении главного антагониста серии Кориолана Сноу.

16 ноября 2023 года в украинский прокат выходит одна из самых ожидаемых премьер этой осени – подростковая экшн-антиутопия "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes). Это продолжение хитовой серии фильмов с Дженнифер Лоуренс, собравших миллиарды долларов в прокате и получивших положительные отзывы как от зрителей, так и от критиков.

10 аргументов, почему стоит посмотреть новинку.

1. Продолжение самой успешной антиутопии XXI века

По состоянию на 2014 год только в США было продано более 65 миллионов копий книжной трилогии "Голодные игры", по мотивам которой и была снята франшиза. На сегодня книги серии продаются в 56 странах на 51 языке.

Трилогия была экранизирована компанией Lionsgate в период с 2012 по 2015 годы. Четыре ленты серии собрали на тот момент 3 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти.

Все это делает "Голодные игры" одной из самых успешных франшиз за всю историю, а ее культурное влияние ощущается по всему миру до сих пор.

2. Вечная тема превращения человека в монстра

Тема превращения добрых или хотя бы обычных людей в злодеев появилась одновременно с рождением литературы, и именно сейчас эта тема как никогда актуальна.

Главный герой приквела "Голодных игр" – 18-летний Кориолан Сноу, который через несколько десятилетий превратится в жесткого диктатора Панема, на руках которого смерти миллионов людей.

На момент проведения первых юбилейных Голодных игр Сноу представлен как умный, травмированный и отзывчивый юноша. Ему близки такие чувства, как любовь, уважение и забота. Но амбиции и жестокий мир Панема сделают из молодого и прекрасного Сноу настоящего монстра.

3. Аллюзия на настоящие диктатуры

Сьюзан Коллинз при написании книг вдохновлялась миром гладиаторских боев и Древнего Рима. Но настоящим крючком, на который подсадили читателей и зрителей по всему миру, является то, что Панем с каждым годом все больше похож на современные диктатуры.

Так, с одной стороны, зрители в восторге от экшена и интриг, а с другой – узнают в героях и в мире на экране реальные события.

4. Реалистичный вымышленный мир

Особенно шокирующие параллели между миром Панема и современным миром можно провести во время событий финала оригинальной трилогии. Именно в "Пересмешнице" зрители увидели, как на самом деле работает пропаганда, как люди делают бизнес на страданиях и как война на выживание влияет на каждое решение человека.

Вселенная "Голодных игр" – это антиутопия, действие которой происходит в Панеме, североамериканской стране, состоящей из богатого Капитолия и 13 районов различной степени бедности. Каждый год дети из первых 12 округов выбираются с помощью лотереи для участия в обязательном смертельном матче под названием "Голодные игры", который транслируется по телевидению.

5. Картинка

Над производством всех лент серии "Голодные игры" работали лучшие специалисты. Новая часть была снята режиссером и клипмейкером Фрэнсисом Лоуренсом, который также снял три из четырех предыдущих фильма серии и кинохиты "Константин", "Я – Легенда", "Воды слонам" и "Красный воробей".

Даже если вы не смотрели ленты Лоуренса, то вы точно видели его клипы. Он настоящий классик видеопродакшена, который работал с настоящими легендами: Бритни Спирс (I am slave 4U, Circus), Леди Гага (Bad Romance), Beyonce (Run the world (Girls), Backstreet Boys (The Call), Pussycat Dolls (Buttons), Гвен Стефани (What you waiting for), Дженнифер Лопес (Jenny from the Block), Aerosmith (я не хочу думать о вещах) и сотни других.

Зрителей ждет невероятная по уровню работа постановщиков, операторов, дизайнеров и специалистов по визуальной графике.

6. Молодые звезды

Персонажи из оригинальных "Голодных игр" в исполнении Дженифер Лоуренс (Китнисс Эвердин), Лиама Хемсворта (Гейл Хауторн) и Джоша Хатчерсона (Пита Меларк) навсегда остались в сердцах фанатов серии.

Вполне возможно, что такая участь постигнет и исполнителей главных ролей в приквеле – Тома Блита (молодой Кориолан Сноу) и Рэйчел Зеглер (Люси Грей Берд, первая "Пересмешница"). Критики, которые уже посмотрели картину, заявили, что химия между главными героями в разы лучше, чем между любовным треугольником оригинальных лент.

Также Блита (сериал "Билли Кид") хвалят отдельно за драматический талант и возможность продемонстрировать путь от обычного юноши к жестокому, хитрому и амбициозному диктатору Панема.

Тем временем, звезду "Вестсайдской истории" Зеглер хвалят за музыкальные номера, от которых "у зрителей идут мурашки по коже".

7. Второстепенные персонажи в исполнении лучших актеров современности

Автора идеи создания смертельных игр на выживание Каски Хайботтома в новой картинге играет Питер Динклэйдж ("Игра престолов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Люди X: Дни минувшего будущего", "Аферистка"), который имеет в своем арсенале премии "Эмми" и "Золотой Глобус".

Роль главной антагонистки играет лауреатка "Оскара" Виола Дэвис, которую зрители могли увидеть в таких кинохитах, как "Прислуга", "Отряд самоубийц", "Вдовы", "Королева-воин" и "Как избежать наказания за убийство".

В фильме также участвуют Хантер Шефер ("Єйфория") и Джейсон Шварцман (почти все фильмы Уэса Андерсона).

8. Мода

Модный мир "Голодных игр" – одна из главных фишек франшизы. Этот мир органично сочетает в себе модные тенденции разнообразных эпох и течений: Древний Рим, 20-е годы 20 века, стимпанк, гламур и рабочий стиль. Все это в мире Панема объединилось в одном сумасшедшем плавильном котле.

Но мода в мире "Голодных игр" отражает не только социальные роли персонажей, но и демонстрирует, как несправедливо накопленные и распределенные блага искажают людей.

9. Музыка

Обладатель премий "Эмми", "Грэмми" и девятикратный номинант на премию "Оскар" Джеймс Ньютон Ховард является автором саундтрека ко всем пяти лентам саги "Голодные игры". Его музыка – настоящее украшение ленты, а песня, которая у нас известна под названием "Дерево страстей", стала настоящим культурным символом борьбы с тиранией и исполнялась на акциях протеста во многих странах мира.

10. Финал

Приквел "Голодных игр" – "Баллада о певчих птицах и змеях" признан критиками и зрителями лучшей и самой взрослой книгой в серии. Пусть вас не пугают молодые главные герои, которые вынуждены принимали сверхсложные решения и выживать в мире, который стал уже очень похож на наш. Как и в жизни, в мире Капитолия все завершается неожиданно и не всегда "хэппи эндом".

