Кинокомпания Adastra Cinema представила новый трейлер подростковой экшн-антиутопии "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), являющейся приквелом популярной кинофраншизы "Голодные игры" с Дженнифер Лоуренс.

Фильм основан на одноименном бестселлере американской писательницы Сюзанны Коллинз, которая также является автором оригинальной трилогии, и рассказывает о молодых годах будущего антагониста Кориолана Сноу и одних из первых "Голодных играх", организованных после разрушительной гражданской войны в Панеме.

В ленте "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" Кориолану Сноу всего 18 лет. Хотя семья Сноу переживает тяжелые времена, он получил шанс изменить свою судьбу, когда его выбрали наставником юной Люси Грей из Дистрикта 12 на Десятых юбилейных "Голодных играх". Красивая и умная девушка захватывает все внимание Панема, вызывающе распевая во время церемонии, и удачно выступает на арене со смертельными играми. Тогда молодой Сноу начинает опасную игру ради победы на Играх и собственного будущего, полагая, что его инстинкты и политическая смекалка вместе с красотой и талантом Люси смогут вознести его на самую вершину иерархии Панема. Это гонка Сноу и Люси Грей за выживание, которая в конечном итоге покажет, кто является певчей птицей, а кто – змеей.

Главные роли в фильме исполнили Том Блайт (сериал "Билли Кид") и Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история", "Шазам! Ярость богов", "Белоснежка"). Также в фильме задействованы Хантер Шефер ("Эйфория"), Джейсон Шварцман (почти все фильмы Уэса Андерсона), Питер Динклэйдж ("Игра престолов", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Аферистка"), Виола Дэвис ("Вдовы", "Отряд самоубийц", "Эйр") и другие.

Режиссером фильма выступил Фрэнсис Лоуренс, на счету которого такие фильмы, как "Константин", три из четырех частей оригинальных "Голодных игр" и "Страна Снов".

В украинский прокат лента "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" выйдет 16 ноября 2023 года.

