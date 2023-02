Главную роль в фильме исполнила очаровательная Лили Джеймс ("Малыш на драйве", "Золушка", "Мамма Миа! 2", "Пэм и Томми").

9 февраля 2023 года на большие экраны выходит новая романтическая комедия "При чем тут любовь?" (What's Love Got to Do with It?), главным героям которой придется разобраться в себе и своих чувствах.

Мастер исторических драм режиссер Шекхар Капур неожиданно для себя выбрал незнакомый жанр – ромком. И пригласил в свой фильм звезду британского кино Эмму Томпсон, а также молодых и уже известных актеров Лили Джеймс и Шазада Латифа.

Фильм станет настоящим подарком всем влюбленным ко Дню святого Валентина от создателей кинобестселлеров "Дневник Бриджит Джонс" и "Реальная любовь".

Как проходили съемки, какой вклад в фильм сделала продюсер, сценаристка и светская львица Джемайма Хан, и почему режиссер свое новое кино сравнивает с путешествием? В этих и других вопросах УНИАН попытался разобраться вместе с дистрибьютором Adastra Cinema.

Сюжет. Брак – это о любви или договоренности?

Именно на этот вопрос ищут ответ главные герои ленты – друзья с детства и соседи Зои и Казим. Режиссер-документалистка Зои получает новый заказ – снять что-то из реальной жизни современных людей. Кажется, сама судьба подбрасывает ей сюжет: ее друг Казим соглашается на "брак по договоренности". Его родители, выходцы из Пакистана, обращаются к профессиональному специалисту, который и подбирает им замечательную девушку. Всех все устраивает, даже Каза, планирующий первое знакомство-свидание со своей невестой... по скайпу!

Зои в шоке – она не может представить, как ее друг, успешный лондонский хирург Каз женится на незнакомой девушке без любви? Пропустить такой материал она не может! Взяв камеру, Зои едет в Лахор – снимать большую пакистанскую свадьбу... Впрочем, она еще не знает, что ее ждут настоящие открытия. И не только ее – главные персонажи этой истории кардинально изменят свои представления о браке!

Режиссер. Опыт съемок ромкома

Режиссер фильма Шекхар Капур прославился своими историческими драмами "Елизавета" и "Елизавета: Золотой век" с Кейт Бланшетт в главной роли, получившими много престижных премий и номинаций, среди которых "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус".

Сам Капур всю жизнь провел в теме межкультурных нюансов западного и восточного образа мышления: родился в Лахоре, вырос в Индии, а получил образование в Лондоне.

Он признался, что сначала сам не догадывался, фильм какого жанра у него получится. Но в процессе работы над сценарием почувствовал, что о сложном надо говорить просто, чтобы зрители выходили с сеанса со слезами на глазах и улыбкой на лице.

"Любовь и близость – самые употребляемые и одновременно самые непонятные слова в нашем лексиконе, и все же мы ищем настоящего глубокого смысла, и настоящих переживаний. Это то, что я нашел в сценарии Джемаймы Хан, – возможность глубоко исследовать эти понятия и одновременно вместить их в романтическую комедию. А потом, в процессе работы, каждый из нас исследовал, что эти слова значат для него. Это было невероятное путешествие... Присоединяйтесь к нашим слезам, нашему смеху, нашим поискам", – рассказал режиссер.

Сценарий. Когда жизнь подсказывает сюжет

Вклад сценаристки, писательницы, продюсерши Джемаймы Хан трудно переоценить, потому что она написала эту историю на основе собственного опыта. В 20 лет она влюбилась и вышла замуж за пакистанскую звезду крикета Имрана Хана (который позже стал премьером страны) и переехала в Лахор. Но через десять лет ее союз раскололся.

"Мой собственный брак был единственным браком по любви в семейной истории моего бывшего мужа. И единственным разводом", – комментирует Джемайма собственную историю.

Хан признается, что сначала браки по договоренности казались ей странными и немного дикими для современного мира, и лишь потом она поняла, в чем преимущества таких союзов. Собственно, это и стало главной идеей нового фильма – плюсы и минусы западного и восточного взгляда на брак.

"Я хотела отобразить современную головоломку через двух главных героев. Зои зависима от приложений, она не хочет брать на себя обязательства, а Каз не верит в долгосрочность романтических отношений и делегирует собственный выбор родителям и профессиональным "сватам", которые счастливы в союзе по договоренности", – рассказала Хан.

Кстати, сама Джемайма имеет богатый опыт отношений без обязанностей и с современными мужчинами: несколько лет она встречалась с актером и ярым холостяком Хью Грантом, затем ее бойфрендом был музыкант Рассел Брэнд. Но счастливого союза она пока не заключила.

Каст. Друзья в кино и жизни

Одним из первых актеров, кого утвердили на роль в фильме, был Шазад Латиф ("Пассажир", "Фиктивный агент", "Звездный Путь: Дискавери"). Когда он узнал, что автором сценария выступила Джемайма Хан, понял, что это не случайность – всплыло очень много совпадений с семьей самого актера.

"Моя мама хранила маленький альбом с записками Джемаймы, потому что мама была британкой, замужем за пакистанцем, поэтому у нее просто должно было быть что-то "от легендарной Джемаймы", – объясняет он.

Кстати, уже сейчас Латифа считают будущей звездой – очень скоро его можно будет увидеть в роли капитана Немо в новом фантастическо-приключенческом сериале о легендарном герое.

Его партнершей по площадке ромкома стала известная актриса Лили Джеймс. Оказалось, что актеры дружат с десяток лет и уже неоднократно играли вместе.

"Шазад – один из моих самых близких друзей, мы дружили последние десять лет. И когда я получила электронное письмо, в котором говорилось, что Шазад играет Каза, я обрадовалась: "Хорошо, тогда я точно хочу это сделать!", – вспоминает актриса.

Лили Джеймс получила известность после фильма-сказки "Золушка" и популярного сериала "Аббатство Даунтон". Также актрису можно увидеть в блокбастере "Малыш на драйве" и музыкальной комедии "Мамма Миа! 2", где Лили сыграла роль молодой Доны (героини Мерил Стрип). В прошлом году Джеймс поразила всех своим перевоплощением в секс-символ 90х-х Памелу Андерсон для сериала "Пэм и Томми". За свои роли Лили имеет много престижных наград и номинаций, в том числе на "Эмми", "Золотой глобус" и др.

Также Джемайма Хан мечтала приобщить к съемочной группе известную актрису Эмму Томпсон ("Круэлла", "Счастливого Рождества", "Люди в черном: Интернэшнл", "Реальная любовь"), которую видела в роли мамы Зои – доброй и немного эксцентричной женщины Кэт. Но продюсер не была уверена, что суперзвезда, обладательница "Оскаров" согласится. Тем не менее, то ли сценарий понравился, то ли идеи фильма были похожими – но Томпсон дала согласие, и добавила, что рада быть частью такой теплой душевной истории.

"При чем тут любовь?" снимали в Лондоне, а роль дворца в Лахоре, где проходили торжества, "сыграло" загородное поместье в Саффолке. Впрочем, в фильме можно увидеть и настоящие кадры из Лахора, которые снимали дистанционно без актеров, потому что над лентой работали во время пандемии COVID.

