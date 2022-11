В украинский прокат фильм от автора дилогии "Елизавета" и "Золотой век" Шекхара Капура должен выйти весной 2023 года.

Вышел трейлер романтической комедии "При чем тут любовь?" (What's Love Got to Do with It?), главную роль в которой исполнила Лили Джеймс ("Малыш на драйве", "Золушка", "Мамма Миа! 2", "Пэм и Томми").

В центре сюжета фильма от студии Working Title Films ("Билет в рай", "Реальная любовь", "Дневник Бриджит Джонс") окажутся молодая режиссер-документалистка Зои и ее друг детства Казим, успешный хирург. В огромном Лондоне они пытаются отыскать свою половинку на всю жизнь. Казим выбирает путь своих родителей – "брак по договоренности", чем шокирует Зои, которая решает снять об этом фильм.

Режиссером фильма выступил Шекхар Капур, наиболее известный по дилогии "Елизавета" (1998) и "Золотой век" (2007) с Кейт Бланшетт в главной роли. За первый фильм он был номинирован на "Оскар" в категории лучший режиссер.

"При чем тут любовь?" станет сценарным дебютом известной британской журналистки и светской львицы Джемаймы Кхан, которая в свое время была близкой подругой покойной принцессы Дианы. Она по собственному опыту знает обо всех сложностях межэтнических отношений в Британии, потому что была замужем за звездой крикета и бывшим премьер-министром Пакистана Имраном Кханом. Кхан в кино наиболее известна как продюсер сериала "Американская история преступлений: Импичмент", снятого по ее документальному бестселлеру о скандале Клинтон-Левински.

Кроме Лили Джеймс в фильме снялись Шазад Латиф ("Пассажир", "Фиктивный агент", "Звездный Путь: Дискавери") и лауреат премии "Оскар" Эмма Томпсон ("Круэлла", "Счастливого Рождества", "Люди в черном: Интернэшнл", "Реальная любовь").

В украинский прокат фильм должен выйти весной 2023 года, сообщает пресс-служба Adastra Cinema.

Вас также могут заинтересовать новости: