"Стук в дверь", "Корсет" и документалка о Памеле Андерсон: что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выйдет новый фильм от мастера жанра мистики, режиссера М. Найта Шьямалана "Стук в дверь", фестивальный хит "Корсет" с Вики Крипс, романтическая комедия "Возможно, да" с кучей легенд Голливуда в главных ролях и новый фильм из серии "Астерикс и Обеликс". Онлайн, тем временем, выйдет откровенный документальный фильм "Памела, история любви" о секс-символе 90-х и еще несколько игровых новинок. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Стук в дверь

Knock at the Cabin (США, 2023, триллер/ужасы/детектив)

Новый фильм от признанного мастера жанра мистики, режиссера М. Найта Шьямалана ("Шестое чувство", "Знаки", "Таинственный лес", "Явление", "Сплит") расскажет о паре геев, которые вместе с маленькой дочерью во время отдыха в отдаленном доме становятся заложниками незнакомцев. Они не понимают, почему оказались в плену, однако от них требуют сделать беспрецедентный выбор: спасти человечество от апокалипсиса или сохранить семью. Оставшись без связи с окружающим миром, семье придется найти выход, прежде чем они потеряют все.

Главные роли в фильме исполнили Дэйв Батиста ("Дюна", "Стражи галактики", "Армия мертвецов"), Джонатан Грофф ("Гамильтон", сериал "Охотник за разумом"), Бен Олдридж (сериалы "Пениворт", "Флибег"), Никки Амука-Берд ("Убеждение", "Время"), дебютантка Кристен Кюи, а также Эбби Квин ("Маленькие женщины") и Руперт Гринт (франшиза "Гарри Поттер").

Фильм снят по мотивам романа ужасов американского писателя Пола Тремблея "The Cabin at the End of the World".

Лента имеет рейтинг R, то есть ориентирована на взрослую аудиторию.

Корсет

Corsage (Германия, Австрия, Люксембург, Франция, 2022, драма/история/биография)

Лента сосредотачивается на одном году из жизни знаменитой на весь мир австрийской императрицы Елизаветы Баварской и показывает ее совсем не такой, как ее привыкли тиражировать в поп-культуре. Вместо романтичной и жизнерадостной принцессы Сиси, которую считали самой красивой женщиной Европы своего времени, зрителю представляют утомленную жизнью императрицу Елизавету, многолетнюю жену погруженного в государственные дела австрийского императора Франца Иосифа І, которая как раз переживает большой экзистенциальный кризис. Елизавете недавно исполнилось 40 лет и она буквально задыхается в плену общественного мнения – злые языки все больше шепчутся, что императрица стареет. Героиня изо всех сил пытается сопротивляться естественным процессам, изнуряя себя спортом, нырянием в ледяную воду и жесткими диетами, а также ища благосклонность мужчин.

На создание фильма австрийского режиссера Мари Кройцер вдохновила люксембургская актриса Вики Крипс, которая исполнила главную роль в ее картине "Где же мы ошиблись?"(Was hat uns bloß so ruiniert) 2016 года. Однажды Крипс спросила режиссера, не хочет ли та когда-нибудь снять с ней фильм о Сиси – и впоследствии получила сценарий.

Мировая премьера "Корсета" состоялась на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд" – второй по важности секции, а игра Вики Крипс была признана лучшей в рамках этого конкурса. Позже актриса также получила премию Европейской киноакадемии как лучшая актриса года.

Сейчас оценка картины на IMDb составляет 6,7 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 86% одобрения от критиков против 61% от зрителей, а на Metacritic – 76 баллов от кинообозреватели и 6,1 от широкой аудитории, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы". Издание Variety назвало ленту "смелой костюмированной драмой", The Guardian описал игру Вики Крипс как "волнующе безумную", а IndieWire как "блестящую".

Подробнее о фильме читайте в отдельном обзоре УНИАН.

Возможно, да

Maybe I Do (США, 2023, комедия/романтика)

В центре сюжета этого фильма – пара влюбленных Мишель и Аллен, которые уже достигли того момента в своих отношениях, когда они обдумывают следующий шаг. Чтобы окончательно определиться относительно перспектив свадьбы, они решают собраться вместе со своими родителями. Однако внезапно выясняется, что родители уже хорошо знают друг друга, тайком от своих партнеров. Это заставляет всех присутствующих пересмотреть свои взгляды по поводу ценности брака.

Лента собрала звездный актерский состав во главе с настоящими голливудскими легендами – Даян Китон (трилогия "Крестный отец", "Энни Холл", "Отец невесты"), Сьюзен Сарандон ("Тельма и Луиза", "Иствикские ведьмы", "Милые кости"), Ричардом Гиром ("Красотка", "Первобытный страх", "Осень в Нью-Йорке") и Уильямом Х. Мэйси ("Фарго", сериал "Бесстыдники") в роли родителей. Влюбленных сыграли Эмма Робертс ("Американская история ужасов", "Королевы крика", "Пара на праздники") и Люк Брейси ("На гребне волны", "Пара на праздники", "Элвис").

Режиссером фильма выступил Майкл Джейкобс, больше всего известный по работе на телевидении.

В американский прокат фильм вышел в конце января 2023 года и получил средние отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,2 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 31% одобрения от критиков и 57% от широкой аудитории. На Metacritic кинообозреватели оценили фильм в 42 балла из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Астерикс и Обеликс: Поднебесная империя

Astérix & Obélix: l'empire du Milieu (Франция, 2023, комедия/приключения/семейный)

Это уже пятая экранизация популярных французских комиксов о приключениях Астерикса, однако первая – не основанная на конкретном комиксе. На этот раз знаменитые галлы Астерикс и Обеликс отправятся в Китай, а действие фильма будет разворачиваться вокруг единственной дочери китайского императора Хань Сюанди, которая вырывается из хватки принца и бежит в Галлию, ища помощи у двух доблестных воинов, Астерикса и Обеликса.

Астерикса в новом фильме сыграет уже четвертый актер – на этот раз это будет Гийом Кане ("Пляж", "Видок", "Влюбись в меня, если осмелишься"). Он же выступит в качестве режиссера – это для него уже четвертая режиссерская работа после "Не говори никому", "Рок-н-ролл" и "Луи". А вот Обеликса впервые сыграет не любитель России Жерар Депардье, а новый актер Жиль Леллуш ("Враг государства № 1", "Не говори никому", "Рок-н-ролл"), который, кстати, является лучшим другом Кане. Роль Клеопатры исполнила Марион Котияр ("Такси", "Влюбись в меня, если осмелишься", "Начало"), которая состоит в отношениях с Кане с 2007 года. Также в фильме сыграли Венсан Кассель, Пьер Ришар, Златан Ибрагимович, Флоран Маноду и еще целая куча французских и не только звезд кино, музыки, телевидения и спорта.

Рок Дог 3

Rock Dog 3 Battle the Beat (США, Китай, 2023, комедия/приключения/анимация/семейный)

Это уже третья часть семейной анимации о магических песиках, мечтающих о музыкальной карьере. На этот раз они постараются напомнить имя рок-легенды, о которой все забыли.

В американский прокат фильм вышел в январе 2023 года. Сейчас на IMDb у него оценка 6,5 баллов из 10.

Памела, история любви

Pamela, aLoveStory (США, 2023, документальное)

31 января Netflix выпустит документальный фильм, который уже наделал много шума в Америке – интимный, откровенный портрет иконы поп-культуры Памелы Андерсон. С помощью личных видеозаписей и дневников секс-символ 90-х расскажет историю своего успеха, бурных романов и печально известного скандала с интимными видео. Фильм выйдет через год после выпуска сериала "Пэм и Томми", на создателей которого звезда изрядно обиделась.

Режиссером фильма выступил Райан Уайт ("The Keepers"). Сейчас лента имеет 100% одобрения от критиков на Rotten Tomatoes.

Несокрушимый дух

TrueSpirit (США, Австралия, 2023, биография/приключения/драма)

3 февраля Netflix выпустит основанную на реальных событиях приключенческую драму, рассказывающую об отчаянной юной австралийке Джессике Уотсон, которая воплощает мечту и сталкивается со своими страхами, стремясь стать самым юным человеком, совершившим кругосветное плавание.

Главная роль в фильме досталась австралийской актрисе Тиган Крофт, наиболее известной по персонажу Рейвен в сериале "Титаны". Также в картине сыграли Анна Пакуин ("Пианино", "Люди Икс", "Настоящая кровь"), Клифф Кертис ("Аватар: Путь воды", "Доктор Сон", "Форсаж: Хоббс и Шоу") и Джош Лоусон ("Мортал Комбат", "Дом лжи").

Волк викингов

Viking Wolf / Vikingulven (Норвегия, 2022, ужасы/триллер)

Также 3 февраля на Netflix выйдет скандинавский сверхъестественный фильм, в центре которого – 17-летняя девушка, которая на вечеринке становится свидетелем ужасного убийства. После этого она начинает видеть странные видения и испытывать причудливые желания.

Главные роли в этом напряженном триллере исполняют Элли Мюллер Осборн ("Наследник") и Лив Мен ("Солнцестояние").

В Норвегии фильм вышел в прокат еще в ноябре 2022 года и получил неплохие отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,8 баллов из 10.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияет комендантский час, воздушные тревоги и отключение электроэнергии.

Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто.

Что касается отключения электроэнергии, то в некоторых кинотеатрах уже есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключения света. Если же в кинотеатре нет генератора и сеанс отменяют, тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы февраля 2023 года – на этой неделе стартуют научно-фантастический сериал "Ковчег" от SYFY и драма "Дорогой Эдвард" от Apple TV+ о мальчике, который единственный выжил в ужасной авиакатастрофе.

Марина Григоренко