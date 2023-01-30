читати українською
Марина Григоренко
Постер к 4 сезону сериала "Ты" / фото Netflix

Топ-10 сериалов февраля 2023 года: "Ты", "Консультант", "Внешние отмели" и "Флэш"

07:31, 30.01.2023
9 мин. 78

В феврале 2023 года зрителей у "малых экранов" ждет несколько интересных сериальных новинок, среди которых – черная комедия "Консультант" с Кристофом Вальцем и триллер "Связь" с Евой Грин и Венсаном Касселем. Также с новыми сезонами вернутся психологический триллер "Ты", фэнтези "Карнивал Роу" с Орландо Блумом и Карой Делевинь, подростковый приключенческий сериал "Внешние отмели" и финальный сезон "Флеша" от The CW. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку самых интересных сериалов февраля 2023 года.

Ковчег

The Ark (США, SYFY / Peacock, 1 февраля, 1 сезон)

Научно-фантастический сериал "Ковчег" расскажет о членах экипажа космического корабля, известного как "Ковчег Один", которые выжили после катастрофы, повлекшей за собой массовые разрушения и гибель людей. Они должны собрать себя в кучу, чтобы продолжить курс дальше.

Одну из главных ролях в сериале исполнила Кристи Берк, наиболее известная по роли дочери Эдварда и Беллы в "Сумерках".

Шоуранерами сериала выступили Дин Девлин, известеный как продюсер сериалов "Воздействие" и "Библиотекарь", а также как режиссер фильма "Геошторм", и Джонатан Гласснер, который в свое время отвечал за сценарий сериала "Звездные врата: SG-1".

Первый сезон сериала получил 12 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю, начиная с 1 февраля.

Дорогой Эдвард

Dear Edward (США, Apple TV+, 3 февраля, 1 сезон)

Этот драматический сериал является экранизацией одноименного романа Энн Наполитано, рассказывающего о 12-летнем мальчике, который единственный выжил в масштабной авиакатастрофе с сотней жертв. Герой пытается оправиться от ужасной трагедии, в которой он потерял своих родных, параллельно адаптируясь к новой жизни. Одновременно сюжет следит за судьбами близких людей нескольких погибших в авиакатастрофе, которые вместе пытаются пройти через боль утраты.

Главную роль в сериале исполнил молодой актер Колин о'Брайен, которого до этого можно было видеть в фильме ужасов "Телефон мистера Харригена" и сериале "Спецназ города ангелов". Также в шоу задействованы Тейлор Шиллинг ("Оранжевый – хит сезона", "Пэм и Томми") и Конни Бриттон ("Американская история ужасов", "Белый лотос").

Создателем сериала выступил Джейсон Катимс, наиболее известный по сериалам "Ночные огни пятницы" и "Настоящий гений".

Первый сезон будет иметь 10 эпизодов, первые из них выйдут одновременно 3 февраля, а остальные будут выходить по одному раз в неделю.

Флеш

The Flash (США, The CW, 8 февраля, 9 сезон)

Супергеройские сериалы из телевселенной DC канала The CW, также известной как Arrowverse, являются огромной загадкой телевидения. Несмотря на сюжетные линии на уровне "Санта-Барбары", определенную примитивность и не самую лучшую актерскую игру, поначалу мультивселенная Стрелы получила огромную фанатскую базу и положительные отзывы критиков. Как следствие, такие сериалы как "Стрела", "Супергерл", "Легенды завтрашнего дня" и, собственно, "Флеш" получили завидное количество сезонов и растянулись на десятилетия, нередко заставляя "сторонних наблюдателей" удивляться, как эти сериалы вообще смогли так долго продержаться.

Именно "Флеш", рассказывающий о сверхбыстром молодом человеке Барри Аллене, продержался дольше всего – целых 9 сезонов, и в настоящее время является последним "выживщим" проектом Arrowverse.

До девятого сезона дошли большинство главных актеров сериала, включая Гранта Гастина (Флеш), Кэндис Паттон (романтический интерес и позже жена главного героя Айрис Вест Аллен) и Даниэль Панабейкер (Убийца Мороз).

Финальный сезон "Флэша" будет насчитывать 13 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Ты

You (США, Netflix, 9 февраля, 4 сезон)

В четвертом сезоне хитового психологического триллера харизматичный убийца с манией к контролю Джо Голдберг переедет из США в Великобританию, создав там себе новую идентичность профессора Джонатана Мура. Работая теперь в престижном колледже Лондона для "золотой молодежи", он постепенно вливается в жизнь местной элиты и пытается порвать с прежними пагубными привычками, однако вскоре начинает проявлять интерес к новой жертве. Между тем, Лондон шокирует серия убийств в элитных кругах.

Главную роль, как и в предыдущих сезонах, исполняет звезда сериала "Сплетница" Пенн Бэджли. Также к роли Мэриен вернулась Тати Габриэль ("Леденящие душу приключения Сабрины", "Uncharted"). Среди новичков сезона – Лукас Гейдж ("Белый Лотос", "Эйфория"), Шарлотта Ричи ("Призраки", "Свежее мясо"), Тилли Кипер ("Жители Ист-Энда"), Эми-Лей Хикмен ("Жители Ист-Энда"), Эд Спилерс ("Аббатство Даунтон) и другие.

Четвертый сезон сериала будет поделен на две части по 5 эпизодов каждая. Первая из них будет доступна на Netflix уже 9 февраля 2023 года, а вторая выйдет через месяц после первой – 9 марта 2023 года.

Красная роза

Red Rose(Великобритания, Netflix, 15 февраля, 1 сезон)

Этот подростковый хоррор-сериал рассказывает о выпускнице школы, которая становится одержима загадочным приложением в смартфоне. Ее друзья пытаются выяснить, в чем причина изменения поведения девушки, однако в итоге сами попадают в жуткую потостороннюю ловушку.

Впервые шоу от продюсеров "Полового воспитания" было представлено для британской аудитории на канале BBC Three еще летом 2022 года, однако в остальном мире сериал будет доступен 15 февраля 2023 года на Netflix. Сериал имеет восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Сериал получил кардинально смешанные отзывы – от 100% одобрения от критиков и 30% от зрителей на Rotten Tomatoes до 6,3 на IMDb и 47% от кинообозревателей на Metacritic.

Привет, завтра!

Hello Tomorrow! (США, Apple TV+, 17 февраля, 1 сезон)

Этот научно-фантастический комедийный сериал рассказывает о группе коммивояжеров, которые пытаются продать таймшеры на Луне.

Главную роль в сериале исполнил Билли Крудап ("Утреннее шоу", "Лига справедливости", "Хранители"). Также в шоу задействованы Хенк Азариа, известный как "голос" многих персонажей "Симпсонов", и Элисон Пилл ("Американская история ужаса", "Звездный путь: Пикар", "Скотт Пилигрим против мира").

Режиссером сериала выступил Джонатан Энтвистл, наиболее известный как создатель сериала "Мне это не нравится" и продюсер шоу "Конець е***ого мира".

Сериал будет иметь 10 эпизодов, первые три из которых выйдут 17 февраля, а остальные – по одному раз в неделю.

Карнивал Роу

Carnival Row (США, Prime Video, 17 февраля, 2 сезон)

Стимпанк-фэнтези сериал "Карнивал Роу" рассказывает о мифических существах, покинувших истерзанную войной родину и осевших в городе, где люди не особо рады иммигрантам. В центре сюжета – расследование серии таинственных убийств, которые могут поколебать и без того хрупкое перемирие.

Главные роли в сериале исполняют Орландо Блум ("Властелин колец", "Пираты Карибского моря", "Троя") и супермодель Кара Делевинь ("Отряд самоубийц", "Валериан и город тысячи планет"). Также в сериале задействованы Тамзин Мерчант ("Джейн Эйр", "Салем"), Джаред Харрис ("Шерлок Холмс: Игра теней", "Морибус", "Чернобыль"), Индира Варма ("Игра престолов", "Лютер", "Миссия невыполнима 7") и другие.

Шоуранерами сериала выступили Трэвис Бичем, наиболее известный как сценарист фильмов "Битва титанов" и "Тихоокеанский рубеж", и Рене Эчеваррия, который в свое время работал над сериалами "Темный ангел", "Касл" и "Звездный путь: Следующее поколение".

Второй сезон получил 10 эпизодов, которые будут выходить по два раз в неделю.

Внешние отмели

Outer Banks (США, Netflix, 23 февраля, 3 сезон)

Этот подростковый приключенческий сериал рассказывает о компании молодых друзей, которые, получив секретную карту, отправляются на поиски легендарного клада. События сериала происходят на острове, жители которого делятся на две группы – зажиточную (акулы) и не очень (живцы).

Главные роли в сериале исполняют Чейз Стоукс, Мэдлин Клайн, Мэдисон Бейли, Джонатан Дэвисс, Руди Панкоу и другие. Собственно, все они прославились благодаря этому сериалу.

Третий сезон сериала будет иметь 10 эпизодов, все они выйдут одновременно 23 февраля.

Консультант

The Consultant (США, Prime Video, 24 февраля, 1 сезон)

В центре этого сериала в жанре черная комедия – манерный социопат мистер Патофф, который приходит как консультант на помощь компании CompWare после провальной сделки по слиянию, и постепенно начинает управлять компанией на своих извращенных условиях.

Главную роль в сериале исполнил двукратный лауреат "Оскара" Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный", "007: Спектр"). Также в сериале задействованы Бриттани о'Грейди ("Белый лотос", "Черное Рождество"), Нэт Вулфф ("Противостояние", "Дневник смерти"), Эйми Карреро ("Слепая зона", "Молодые и голодные") и другие.

Автором сериала выступил Тони Басгалоп, на счету которого сериалы "Дом с прислугой", "Путешествие на край Земли" и "То, что останется".

Все восемь эпизодов сериала выйдут одновременно 24 февраля.

Связь

Liaison (Великобритания, Франция, Apple TV+, 24 февраля, 1 сезон)

Создатели сериала описывают его как "современный триллер с высокими ставками, который исследует, как наши ошибки прошлого могут разрушить наше будущее".

Главные роли в сериале исполнили известные на весь мир звезды французского кино Ева Грин ("Мечтатели", "Казино "Рояль", "Страшные сказки") и Венсан Кассель ("Багровые реки", "Двенадцать друзей Оушена", "Черный лебедь"). Также в сериале задействованы Даниэль Фрэнсис ("Держись ближе", "Однажды в сказке"), Питер Маллан ("На игле", "Северные воды"), Жерар Ланвен ("Враг государства № 1: Легенда", "Три дня на побег") и другие.

Режиссером сериала выступил Стивен Хопкинс, известный по фильмам "Затерянные в космосе" и "Сила воли", а также отдельным эпизодам таких сериалов, как "Секс и Калифорния", "Обитель лжи" и "Бесстыдники".

Первый сезон сериала будет иметь шесть эпизодов.

***

Также рекомендуем вам ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов января 2023 года и последними новинками кинопроката.

Марина Григоренко

комиксыфильмы и сериалысериалы Netflix
google newsУНИАН в Google News
загрузка...
Война в Украине
Мобилизация в УкраинеНовости КременчугаКуда обращаться беженцам во ЛьвовеКак получить белый билет
Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости Львова
Новости экономики
Курс доллараБиткоин – курсТарифы на электроэнергиюТарифы на газУкрзализныця
Прогноз погоды
Погода на завтраПогода на неделюПогода на месяцСиноптикПогода Киев
Гороскоп
Лунный календарь стрижек январьКитайский гороскоп на декабрь 2022Китайский гороскоп 2023Лунный календарь на январь 2023Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Лайфхаки
Чем можно отапливать комнату зимойДелаем спиртовой обогревательКак сделать, чтобы свеча долго горелаЧто купить в дом на случай отключения светаКак сделать грелку из бутылки, соли или крупыКак вызвать скорую без светаКак приготовить еду в квартире без газа и электричества
Какой сегодня праздник
Новый год 2023Рождество 2023День Святого Николая 2022Пасха 2023Китайский Новый год 2023Православный календарь на январь 2023Старый Новый год 2023Крещение 2023: дата, традиции, правила
Lite
РецептыЛайфхакиМодаМагнитные буриЛунный календарьЗвездыКиноАстрологияПраздники
Авиация
F-15 для УкраиныF-16 для УкраиныAH-64 ApacheF/A-18 Super HornetШтурмовик A-10Ми-17Су-35Су-57Су-30Су-34Ка-52 Аллигатор
Танки, БМП, БТР
Танк Leopard 2A4BushmasterБМП MarderБТР M113БТР PiranhaБМП M80ALAV ACSV Super BisonБТР FuchsТанк PT-91 TwardyБТР M113AS4
Ракеты, ЗРК
Ракетная система M142 HIMARSРакета HarpoonЗРК PatriotКомплекс RBS-17Ракетная система M270ЗРК AspideЗРК StormerИскандерNaval Strike MissileЗРК IRIS-T SLM
БПЛА (дроны)
Ударный дрон Gray EagleАнтидроновые ружьяRQ-4 Global HawkФорпостSwitchbladeОрионОрлан-10MQ-9 ReaperPumaPD-2Дроны-камикадзе
Артиллерия
САУ DitaСАУ M109Гаубица L118Гаубица FH70САУ KrabСАУ ZuzanaСАУ CAESARСАУ PzH 2000РСЗО RM-70 VampireСАУ GepardГаубица M777
Оружие РФ
Черноморский флот РФИстребитель Су-57Ту-22М3БТР-82Т-80Буян-МБМП БасурманинРакета Х-59 ОводСарматБМПТ ТерминаторТ-90М Прорыв
Оружие ВСУ
РСЗО БуревийВСУ и НАТО: сравнениеНептунСтугнаПТРК КорсарСАУ Богдана
Холостяк

Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности О нас Редакционная политика Мы в соцсетях
Мы используем cookies
Соглашаюсь