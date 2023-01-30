Топ-10 сериалов февраля 2023 года: "Ты", "Консультант", "Внешние отмели" и "Флэш"

В феврале 2023 года зрителей у "малых экранов" ждет несколько интересных сериальных новинок, среди которых – черная комедия "Консультант" с Кристофом Вальцем и триллер "Связь" с Евой Грин и Венсаном Касселем. Также с новыми сезонами вернутся психологический триллер "Ты", фэнтези "Карнивал Роу" с Орландо Блумом и Карой Делевинь, подростковый приключенческий сериал "Внешние отмели" и финальный сезон "Флеша" от The CW. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил подборку самых интересных сериалов февраля 2023 года.

Ковчег

The Ark (США, SYFY / Peacock, 1 февраля, 1 сезон)

Научно-фантастический сериал "Ковчег" расскажет о членах экипажа космического корабля, известного как "Ковчег Один", которые выжили после катастрофы, повлекшей за собой массовые разрушения и гибель людей. Они должны собрать себя в кучу, чтобы продолжить курс дальше.

Одну из главных ролях в сериале исполнила Кристи Берк, наиболее известная по роли дочери Эдварда и Беллы в "Сумерках".

Шоуранерами сериала выступили Дин Девлин, известеный как продюсер сериалов "Воздействие" и "Библиотекарь", а также как режиссер фильма "Геошторм", и Джонатан Гласснер, который в свое время отвечал за сценарий сериала "Звездные врата: SG-1".

Первый сезон сериала получил 12 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю, начиная с 1 февраля.

Дорогой Эдвард

Dear Edward (США, Apple TV+, 3 февраля, 1 сезон)

Этот драматический сериал является экранизацией одноименного романа Энн Наполитано, рассказывающего о 12-летнем мальчике, который единственный выжил в масштабной авиакатастрофе с сотней жертв. Герой пытается оправиться от ужасной трагедии, в которой он потерял своих родных, параллельно адаптируясь к новой жизни. Одновременно сюжет следит за судьбами близких людей нескольких погибших в авиакатастрофе, которые вместе пытаются пройти через боль утраты.

Главную роль в сериале исполнил молодой актер Колин о'Брайен, которого до этого можно было видеть в фильме ужасов "Телефон мистера Харригена" и сериале "Спецназ города ангелов". Также в шоу задействованы Тейлор Шиллинг ("Оранжевый – хит сезона", "Пэм и Томми") и Конни Бриттон ("Американская история ужасов", "Белый лотос").

Создателем сериала выступил Джейсон Катимс, наиболее известный по сериалам "Ночные огни пятницы" и "Настоящий гений".

Первый сезон будет иметь 10 эпизодов, первые из них выйдут одновременно 3 февраля, а остальные будут выходить по одному раз в неделю.

Флеш

The Flash (США, The CW, 8 февраля, 9 сезон)

Супергеройские сериалы из телевселенной DC канала The CW, также известной как Arrowverse, являются огромной загадкой телевидения. Несмотря на сюжетные линии на уровне "Санта-Барбары", определенную примитивность и не самую лучшую актерскую игру, поначалу мультивселенная Стрелы получила огромную фанатскую базу и положительные отзывы критиков. Как следствие, такие сериалы как "Стрела", "Супергерл", "Легенды завтрашнего дня" и, собственно, "Флеш" получили завидное количество сезонов и растянулись на десятилетия, нередко заставляя "сторонних наблюдателей" удивляться, как эти сериалы вообще смогли так долго продержаться.

Именно "Флеш", рассказывающий о сверхбыстром молодом человеке Барри Аллене, продержался дольше всего – целых 9 сезонов, и в настоящее время является последним "выживщим" проектом Arrowverse.

До девятого сезона дошли большинство главных актеров сериала, включая Гранта Гастина (Флеш), Кэндис Паттон (романтический интерес и позже жена главного героя Айрис Вест Аллен) и Даниэль Панабейкер (Убийца Мороз).

Финальный сезон "Флэша" будет насчитывать 13 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Ты

You (США, Netflix, 9 февраля, 4 сезон)

В четвертом сезоне хитового психологического триллера харизматичный убийца с манией к контролю Джо Голдберг переедет из США в Великобританию, создав там себе новую идентичность профессора Джонатана Мура. Работая теперь в престижном колледже Лондона для "золотой молодежи", он постепенно вливается в жизнь местной элиты и пытается порвать с прежними пагубными привычками, однако вскоре начинает проявлять интерес к новой жертве. Между тем, Лондон шокирует серия убийств в элитных кругах.

Главную роль, как и в предыдущих сезонах, исполняет звезда сериала "Сплетница" Пенн Бэджли. Также к роли Мэриен вернулась Тати Габриэль ("Леденящие душу приключения Сабрины", "Uncharted"). Среди новичков сезона – Лукас Гейдж ("Белый Лотос", "Эйфория"), Шарлотта Ричи ("Призраки", "Свежее мясо"), Тилли Кипер ("Жители Ист-Энда"), Эми-Лей Хикмен ("Жители Ист-Энда"), Эд Спилерс ("Аббатство Даунтон) и другие.

Четвертый сезон сериала будет поделен на две части по 5 эпизодов каждая. Первая из них будет доступна на Netflix уже 9 февраля 2023 года, а вторая выйдет через месяц после первой – 9 марта 2023 года.

Красная роза

Red Rose(Великобритания, Netflix, 15 февраля, 1 сезон)

Этот подростковый хоррор-сериал рассказывает о выпускнице школы, которая становится одержима загадочным приложением в смартфоне. Ее друзья пытаются выяснить, в чем причина изменения поведения девушки, однако в итоге сами попадают в жуткую потостороннюю ловушку.

Впервые шоу от продюсеров "Полового воспитания" было представлено для британской аудитории на канале BBC Three еще летом 2022 года, однако в остальном мире сериал будет доступен 15 февраля 2023 года на Netflix. Сериал имеет восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

Сериал получил кардинально смешанные отзывы – от 100% одобрения от критиков и 30% от зрителей на Rotten Tomatoes до 6,3 на IMDb и 47% от кинообозревателей на Metacritic.

Привет, завтра!

Hello Tomorrow! (США, Apple TV+, 17 февраля, 1 сезон)

Этот научно-фантастический комедийный сериал рассказывает о группе коммивояжеров, которые пытаются продать таймшеры на Луне.

Главную роль в сериале исполнил Билли Крудап ("Утреннее шоу", "Лига справедливости", "Хранители"). Также в шоу задействованы Хенк Азариа, известный как "голос" многих персонажей "Симпсонов", и Элисон Пилл ("Американская история ужаса", "Звездный путь: Пикар", "Скотт Пилигрим против мира").

Режиссером сериала выступил Джонатан Энтвистл, наиболее известный как создатель сериала "Мне это не нравится" и продюсер шоу "Конець е***ого мира".

Сериал будет иметь 10 эпизодов, первые три из которых выйдут 17 февраля, а остальные – по одному раз в неделю.

Карнивал Роу

Carnival Row (США, Prime Video, 17 февраля, 2 сезон)

Стимпанк-фэнтези сериал "Карнивал Роу" рассказывает о мифических существах, покинувших истерзанную войной родину и осевших в городе, где люди не особо рады иммигрантам. В центре сюжета – расследование серии таинственных убийств, которые могут поколебать и без того хрупкое перемирие.

Главные роли в сериале исполняют Орландо Блум ("Властелин колец", "Пираты Карибского моря", "Троя") и супермодель Кара Делевинь ("Отряд самоубийц", "Валериан и город тысячи планет"). Также в сериале задействованы Тамзин Мерчант ("Джейн Эйр", "Салем"), Джаред Харрис ("Шерлок Холмс: Игра теней", "Морибус", "Чернобыль"), Индира Варма ("Игра престолов", "Лютер", "Миссия невыполнима 7") и другие.

Шоуранерами сериала выступили Трэвис Бичем, наиболее известный как сценарист фильмов "Битва титанов" и "Тихоокеанский рубеж", и Рене Эчеваррия, который в свое время работал над сериалами "Темный ангел", "Касл" и "Звездный путь: Следующее поколение".

Второй сезон получил 10 эпизодов, которые будут выходить по два раз в неделю.

Внешние отмели

Outer Banks (США, Netflix, 23 февраля, 3 сезон)

Этот подростковый приключенческий сериал рассказывает о компании молодых друзей, которые, получив секретную карту, отправляются на поиски легендарного клада. События сериала происходят на острове, жители которого делятся на две группы – зажиточную (акулы) и не очень (живцы).

Главные роли в сериале исполняют Чейз Стоукс, Мэдлин Клайн, Мэдисон Бейли, Джонатан Дэвисс, Руди Панкоу и другие. Собственно, все они прославились благодаря этому сериалу.

Третий сезон сериала будет иметь 10 эпизодов, все они выйдут одновременно 23 февраля.

Консультант

The Consultant (США, Prime Video, 24 февраля, 1 сезон)

В центре этого сериала в жанре черная комедия – манерный социопат мистер Патофф, который приходит как консультант на помощь компании CompWare после провальной сделки по слиянию, и постепенно начинает управлять компанией на своих извращенных условиях.

Главную роль в сериале исполнил двукратный лауреат "Оскара" Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный", "007: Спектр"). Также в сериале задействованы Бриттани о'Грейди ("Белый лотос", "Черное Рождество"), Нэт Вулфф ("Противостояние", "Дневник смерти"), Эйми Карреро ("Слепая зона", "Молодые и голодные") и другие.

Автором сериала выступил Тони Басгалоп, на счету которого сериалы "Дом с прислугой", "Путешествие на край Земли" и "То, что останется".

Все восемь эпизодов сериала выйдут одновременно 24 февраля.

Связь

Liaison (Великобритания, Франция, Apple TV+, 24 февраля, 1 сезон)

Создатели сериала описывают его как "современный триллер с высокими ставками, который исследует, как наши ошибки прошлого могут разрушить наше будущее".

Главные роли в сериале исполнили известные на весь мир звезды французского кино Ева Грин ("Мечтатели", "Казино "Рояль", "Страшные сказки") и Венсан Кассель ("Багровые реки", "Двенадцать друзей Оушена", "Черный лебедь"). Также в сериале задействованы Даниэль Фрэнсис ("Держись ближе", "Однажды в сказке"), Питер Маллан ("На игле", "Северные воды"), Жерар Ланвен ("Враг государства № 1: Легенда", "Три дня на побег") и другие.

Режиссером сериала выступил Стивен Хопкинс, известный по фильмам "Затерянные в космосе" и "Сила воли", а также отдельным эпизодам таких сериалов, как "Секс и Калифорния", "Обитель лжи" и "Бесстыдники".

Первый сезон сериала будет иметь шесть эпизодов.

***

Также рекомендуем вам ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов января 2023 года и последними новинками кинопроката.

Марина Григоренко