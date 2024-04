Откроет фестиваль обладатель Гран-При кинофестиваля Sundance 2024 года, документальная работа "Фарфоровая война" американца Брендана Белломо и харьковчанина Славы Леонтьева.

С 9 по 15 мая 2024 года в Киеве пройдет 13-й фестиваль американского кино "Независимость", в рамках которого киноманам покажут подборку свежих фестивальных инди-хитов, рассказывающих о современности Америки, ее разнообразии и ценностях и демонстрирующих силу независимой мысли и свободы слова.

Традиционно, программа состоит из трех секций: игровые фильмы, документальные ленты и ретроспектива, посвященная выдающимся американским режиссерам современности.

Откроет фестиваль обладатель Гран-При кинофестиваля Sundance 2024 года, мощная и одновременно хрупкая документальная работа о борьбе и страсти в мире, который разрушается из-за войны –"Фарфоровая война" (Porcelain War).

Видео дня

Этот фильм – совместная работа американца Брендана Белломо и харьковчанина Славы Леонтьева об украинских художниках-керамистах Славе, Ане и Андрее, которые с началом войны решают остаться и бороться вместе с солдатами, в которых они превратились. Жюри фестиваля Sundance отметило работу "за важный голос изнутри жестокой войны в Украине, который призывает заботиться о тех, кто готов отдать собственную жизнь, чтобы сохранить гуманность в себе и в других".

На фестивале состоится украинская премьера фильма с участием части команды.

Также в этом году в фокусе фестиваля – ретроспектива наследия братьев Коэнов, в которую вошли три фильма, демонстрирующие жанровое разнообразие творческого дуэта: комедия о похищении "Воспитание Аризоны" (Raising Arizona), первый культовый фильм эпохи интернета "Большой Лебовски" (The Big Lebowski) и легендарная лента "Старикам здесь не место" (No Country for Old Men) – обладатель сразу четырех премий "Оскар".

Основная программа охватывает громкие игровые и документальные релизы 2023-2024 годов, в нее вошли фильмы от известной студии А24 и хиты международных фестивалей, таких как Sundance и Berlinale.

Основная игровая программа состоит из пяти лент:

"Прошлые жизни" (Past Lives) – один из самых громких фильмов 2023 года, история одной встречи в Нью-Йорке после двадцатилетней разлуки от студии А24

(Past Lives) – один из самых громких фильмов 2023 года, история одной встречи в Нью-Йорке после двадцатилетней разлуки от студии А24 "Я видел тебя во сне" (Dream Scenario) – комедия на грани хоррора от студии А24, где Николас Кейдж выступил продюсером и сыграл главную роль

(Dream Scenario) – комедия на грани хоррора от студии А24, где Николас Кейдж выступил продюсером и сыграл главную роль "Кухня" (La Cocina) – стильная черно-белая лента из основного конкурса Берлинале с Руни Марой в главной роли

(La Cocina) – стильная черно-белая лента из основного конкурса Берлинале с Руни Марой в главной роли "Все грунтовые дороги на вкус соленые" (All dirt Roads taste of salt) – поэтическое кино от студии А24 о жизни семьи из Миссисипи

(All dirt Roads taste of salt) – поэтическое кино от студии А24 о жизни семьи из Миссисипи "Взрослая жизнь" (Adults) – нежное драмеди о взрослении с Майклом Серой

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал УНИАН, ранее также была объявлена полная программа ЛГБТ-кинофестиваля SUNNY BUNNY, который состоится в Киеве с 19 по 26 апреля 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: