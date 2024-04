Одним из самых громких событий фестиваля станет украинская фестивальная премьера фильма "Все мы чужие" с Эндрю Скоттом и Полом Мескалем.

С 19 по 26 апреля 2024 года в столичном кинотеатре "Жовтень" пройдет ЛГБТКИА+ кинофестиваль SUNNY BUNNY ("Солнечный зайчик"), являющийся одной из конкурсных программ Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Сегодня организаторы фестиваля объявили его полную программу.

УНИАН рассказывает, на какие фильмы в рамках кинофестиваля SUNNY BUNNY стоит обратить внимание.

Фильмом-открытием фестиваля станет картина Хулио Торреса "Проблемиста" (Problemista, США, 2023). Для актера и сценариста Saturday Night Live фильм является режиссерским дебютом, в котором он также исполнил главную роль. Кроме того, в ленте сыграли такие звезды, как Тильда Суинтон, Изабелла Росселини, Грета Ли и рэпер RZA. Сюжет переосмысливает так называемую "Американскую мечту", когда дизайнер игрушек Алехандро приезжает в Нью-Йорк из родного Эль-Сальвадора, чтобы воплотить свои стремления.

Одним из самых громких событий фестиваля станет украинская фестивальная премьера фильма "Все мы чужие" (All Of Us Strangers, Великобритания, США, 2023), ставшего одним из крупнейших кинохитов прошлого года. Режиссером драмы является Эндрю Хейг, а главные роли исполнили такие звезды, как Эндрю Скотт, Пол Мескал, Клэр Фой и Джейми Белл. Лента снята по мотивам романа Таичи Ямады "Незнакомцы" 1987 года. В своей почти пустой многоэтажке в современном Лондоне Адам случайно встречает таинственного соседа Гарри, который нарушает ритм его повседневной жизни. Когда между ними завязываются отношения, Адама охватывают воспоминания о прошлом, и его тянет обратно в пригород, где он вырос, и в дом детства, где, как оказывается, живут его родители – точно так же, как и в день их смерти 30 лет назад. Ленту называют одним из самых важных независимых фильмов года, она вошла в топ-10 кинокартин 2023 года по версии Национального совета кинокритиков США. Также фильм получил шесть номинаций на премию BAFTA, в том числе и как "Лучший британский фильм".

В документальной программе состоится национальная премьера фильма "Транс-беглецы" (Trans Runaways, Украина, 2024) независимого кинорежиссера и ЛГБТКИА+ активистки Жа Бабаевой. Лента рассказывает о том, как трансгендерные активисты и беженцы из Украины пытаются обосноваться в Берлине во время полномасштабной российской агрессии и геноцида в Украине.

В рамках международного конкурса состоится украинская премьера фильма "Все будет хорошо" (All Shall Be Well, Гонконг, Китай, 2024). В феврале этого года лента получила награду Teddy Award на Берлинском международном кинофестивале – одну из старейших квир-премий в мире. Фильм рассказывает о гонконгской паре Энджи и Пэт, которая прожила вместе более четырех десятилетий. После неожиданной смерти Пэт Энджи оказывается в зависимости от своей большой семьи, пытаясь сохранить свое достоинство и дом, в котором они жили более тридцати лет.

Еще одним бесспорным хитом нынешнего SUNNY BUNNY станет фильм "LIL NAS X: Да здравствует Монтеро" (Lil Nas X: Long Live Montero, США, 2023). Он изображает первый тур в жизни рэпера-новатора, певца и автора песен Lil Nas X. Снятый в форме дневника, фильм является удивительно откровенным портретом художника, который, ища ответы на вопросы идентичности, семьи, ожиданий и принятия, рефлексирует о своей роли в наследии чернокожих квир-исполнителей. Lil Nas X является одним из самых известных рэп-исполнителей современной музыкальной сцены, в частности, его песня Old Town Road, выпущенная 5 лет назад, продержалась 19 недель на верхушке Американского чарта. Это стало абсолютным рекордом за всю его историю.

Также в рамках фестиваля состоится показ фильма "Гость" (The Visitor, Великобритания, 2024) культового для мирового квир-сообщества канадского режиссера Брюса ЛяБрюса. Мировая премьера картины состоялась на нынешнем фестивале "Берлинале" в программе Panorama. Лента является свободной интерпретацией классики от Пьера Паоло Пазолини "Теорема".

Как ранее сообщал УНИАН, 53-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который является старейшим из всех действующих украинских кинофестивалей, состоится с 26 октября по 3 ноября 2024 года в Киеве.

Вас також можуть зацікавити новини: