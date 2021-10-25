Мужчина рассказал, что ему неприятно, когда на шоу обсуждают его прошлые отношения.

В шестом эфире проекта "Холостячка-2" его покинул фаворит Златы Огневич психолог Роман Свечкоренко. Оказалось, что мужчина до сих пор не разведён.

На церемонии роз "холостячке" не дала роману розу и отпарила его домой завершить бракоразводный процесс, а лишь после этого вернуться на проект.

Кроме того, вся правда о том, что Свечкоренко до сих пор женат, всплыла во время прохождения им полиграфа на шоу. На своей странице в Instagram он отметил, что это был не самый приятный процесс.

Читайте такжеУчастники "Холостячки" прокомментировали вылет из шоу в шестом выпуске (фото)"Почему мне было неприятно? Я не боюсь обсуждать свои прошлые отношения. Я не хочу их обсуждать! Я не из тех людей, кто будет после ссор/расставания приходить к друзьям и к девушкам, рассказывать, какой мой партнёр херовый. Даже если мой партнёр не плохой, я все равно не буду обсуждать своё личное! Мои отношения - это мои отношения, прошлые они, теперешние или будущие, я не должен их с кем-то обсуждать, тем более, когда это делают под дулом полиграфа и показывают на всю страну", - заявил Рома.

По его словам, полиграф был лишним, это - наглое вторжение в его границы.

"Я отвечал на вопросы, которые мне никогда не задавала Злата! Зачем, если их можно задать прямо мне, и я на них отвечу", - добавил экс-участник "Холостячки-2".

Также он ответил на упреки поклонников шоу в том, что он вёл себя очень агрессивно, не как психолог, при разговоре со Златой после прохождения полиграфа.

"Тем, кому нужно, я помогу всегда и буду полезным. А кому не нужно, кнопка "отписка" и всего хорошего. Достаточно агрессивно я ответил, как для психолога?" - подытожил Свечкоренко.

Как сообщал УНИАН, в шестом эфире шоу "Холостячка-2" сразу три участника покинули шоу - Роман Свечкоренко, Винченцо Дулепа и Влад Ясько.

Автор: Ольга Робейко