Оскароносному режиссеру не было равных в этих выборах.

Автор фильмов "Оппенгеймер", "Интерстеллар" и "Начало" Кристофер Нолан стал новым президентом Гильдии режиссеров Америки. Он был единственным кандидатом на эту должность.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Нолан возглавит организацию, в которую входит почти 20 тысяч участников. Именитый режиссер стал единственным, кто баллотировался в этот раз. За него проголосовало 167 членов союза. До него эту должность с 2023 года занимала режиссер и продюсер Лесли Линка Глаттер.

По словам Кристофера, для него честь возглавить эту организацию. Он постарается приложить усилия для развития киноиндустрии и защиты прав режиссеров.

Видео дня

"Быть избранным президентом Гильдии режиссеров Америки - одна из самых больших почестей в моей карьере. Наша отрасль переживает огромные изменения, и я благодарю членов Гильдии за то, что они доверили мне эту ответственность. Я также хочу поблагодарить президента Глеттер за ее лидерство в течение последних четырех лет. Я с нетерпением жду сотрудничества с ней и новоизбранным Советом директоров для достижения важных творческих и экономических защит для наших членов", - высказался Нолан.

Стоит отметить, что первое свое признание Кристофер Нолан получил благодаря фильму "Моменто" в 2000 году, тогда он был впервые номинирован на "Оскар". Однако, самую большую награду в жизни режиссер смог получить только в 2024-м, за ленту "Оппенгеймер", причем сделав это в двух категориях: "лучший фильм" и "лучший режиссер".

Не так давно Кристофер Нолан получил необычное признание от короля Чарльза III. Тот посвятил режиссера в рыцари.

Вас также могут заинтересовать новости: