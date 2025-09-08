Актер сыграл одну из главных ролей в продолжении детектива "Достать ножи".

Известный американский актер Джереми Реннер официально возвращается в мир кино после длительной паузы. Он сыграл одну из главных ролей в третьей части детективной саги "Достать ножи". Об этом пишет Independent.

Реннер присоединился к команде новой ленты Netflix "Достать ножи: Проснись, мертвец". Сюжет традиционно для этой франшизы разворачивается вокруг детектива Бенуа Бланка в исполнении Дэниела Крейга и его загадочного расследования. На этот раз частный агент будет пытаться найти убийцу и раскрыть дело, потрясшее маленький религиозный городок.

Для Джереми Реннера это первый фильм после почти смертельной аварии, которая произошла с ним в 2023 году. Актер попал под снегоуборочную машину, весом более 6 тонн, которая придавила его, когда он пытался спасти своего племянника. Тогда Джереми получил серьезные травмы, включая 38 переломов костей, травму грудной клетки и коллапс легких. Он перенес несколько операций и длительную реабилитацию. Только после этого актер смог полноценно вернуться к своей работе.

Звезда сериала "Соколиный глаз" заявил, что в начале съемок "Достать ножи 3" получил большую поддержку как от коллег, так и от фанов. Он отметил, что ему приятно было почувствовать себя снова "желанным гостем" в мире кино.

"Для меня это даже не фильм, а скорее театральное представление. Мы всегда вместе, мы всегда видим друг друга, даже когда играем. Когда перед камерой 15 человек, ты проводишь с ними много времени. Это напоминает мне театральное представление. Приятно вернуться и быть снова принятым на работу, которую я люблю, с действительно замечательными людьми", - прокомментировал актер.

Стоит отметить, что кроме Реннера и Крейга в фильме "Достать ножи: Проснись, мертвец" также снялись Джош О'Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Кэрри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спейни, Дэрил Маккормак и Томас Хайден Черч. Недавно стала известна официальная дата премьеры ленты на Netflix.

